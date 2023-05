Resultados KSI vs. Fournier: Misfits Boxing 7

O MMA Fighting tem os resultados de KSI vs. Fournier para o evento Misfits Boxing 7, blogs ao vivo das três principais lutas e mais da OVO Arena Wembley em Londres na tarde de sábado.

No evento principal, KSI enfrentará Joe Fournier pelo título dos pesos-médios do Misfits Boxing. Será um concurso de exibição de seis rodadas. KSI nunca perdeu uma luta profissional ou de exibição, postando um recorde de 3-0 em exibições com todas as vitórias por nocaute. Fournier ostenta um recorde de boxe sem contestação de 9-0, 1 com nove vitórias por nocaute.

O irmão de KSI, Deji, lutará contra Swarmz no evento co-principal. Além disso, Salt Papi faz seu tão esperado retorno contra o veterano do MMA Anthony Taylor no card principal.

Confira os resultados KSI vs. Fournier abaixo.

Cartão Principal (DAZN PPV às 14:00 ET)

KSI x Joe Fournier (blog ao vivo)

Deji vs. Swarmz

Salt Papi contra Anthony Taylor

Tennessee Thresh x Paigey Cakey

ViruZz vs. DK Money

Card Preliminar

WingsOfRedemption def. Boogie2988 por nocaute técnico no segundo round (0:33)

Unbaer def. Corn por decisão dividida (27-30, 29-28x 2)

Luís Nestor def. Callum King por decisão unânime (30-27, 29-28 x2)

Presunto Halal def. Zuckles por decisão unânime (30-23×3)