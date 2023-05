Resumo da Obra “O Meu Amigo Pintor” de Lygia Bojunga: Uma Abordagem à Literatura no Vestibular

Publicado pela primeira vez em 1986, o livro intitulado “O Meu Amigo Pintor”, escrito pela brasileira Lygia Bojunga, consiste em em uma história ficcional que retrata a amizade entre um adolescente e um artista. O romance já foi traduzido para vários idiomas e adaptado para o teatro, tendo recebido prêmios.

Enredo da obra

O livro “O Meu Amigo Pintor” está dentro da categoria da literatura infanto-juvenil, tendo como público alvo crianças e jovens, mas alcança também adultos com a sua linguagem sensível e temática profunda.

O enredo da obra tem como personagens principais Claudio, um menino de aproximadamente 11 anos, e o seu amigo pintor. O pintor era marcadamente melancólico, tendo uma alma atormentada por episódios do passado e pelas incertezas do seu futuro.

Ainda assim, o menino consegue estabelecer uma conexão profunda com o pintor. Enquanto Claudio se deslumbra com o mundo das cores através das telas do pintor, esse encontra certo conforto para o seu drama no entusiasmo do menino em suas descobertas e contemplações.

A obra é narrada pelo menino, que não segue uma linha cronológica em duas descrições. Nesse sentido, a narrativa é em certa medida fragmentada, apresentando de forma intercalada cenas e fatos do passado e do presente.

Mesmo que poética, a linguagem usada por Lygia Bojunga nesse livro é simples e direta, com o uso de um vocabulário comum, de modo que a leitura é possível para diversas faixas etárias.

Luto, saudade e afetos

narrativa aborda um tema sob o qual paira um tabu: o suicídio. A narrador personagem não descreve a cena na qual o seu amigo pintor se despede da vida. Ainda assim, a autora apresenta o desconforto do menino ao lidar com o luto pela ausência do amigo.

Com estrutura de diário, logo na primeira página, Claudio relata que o amigo havia morrido há três dias. Foi o próprio menino que descobriu em uma terça-feira, após chegar da escola, que seu amigo morrera. Claudio encontra o pintor morto em seu apartamento.

Então, logo no início o enredo introduz dois temas principais: suicídio e luto. “De repente comecei a me sentir todo escuro por dentro. Tão escuro que não dava pra enxergar mais nada dentro de mim”, relata Claudio ao falar sobre a morte do seu amigo pintor.

Por não seguir a ordem cronológica, há diversos diálogos descritos pelo menino entre ele e o seu amigo no seu diário. Assim, ao longo da narrativa, a autora deixa vestígios de que o amigo pintor cometeria suicídio, abordando com sensibilidade os motivos pelos quais ele tomaria tal atitude.

Um dos elementos apresentados é a solidão sentida pelo pintor, além de uma certa desesperança. Claudio relata também que o seu amigo fora preso durante a Ditadura Militar.

Apesar dos temas sensíveis abordados, a obra é também sobre a relação de amizade e sobre as coisas da vida que não podemos controlar. Para ilustrar isso, Lygia utiliza as cores trazendo mais um elemento artístico para sua obra.



Sobre a autora

Nascida em 1932 no Rio Grande do Sul, Lygia Bojunga Nunes é uma das principais escritoras brasileiras de literatura infanto-juvenil. Entre os gêneros escritos por ela, destacam-se os romances e os contos.

Além do livro “O Meu Amigo Pintor”, têm destaque em sua bibliografia obras como “A Bolsa Amarela” (1976), “O Sofá Estampado” (1980) e “A Casa da Madrinha” (1978). As suas obras estão presentes em diversas listas de leituras obrigatórias para vestibulares.

Neste ano, por exemplo, “O Meu Amigo Pintor” é uma das obras recomendadas pela Uerj para o Vestibular 2024. Por isso, é fundamental estudar os principais livros da autora e estudar a linguagem e estilo por ela utilizados.

