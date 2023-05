Retornos impossíveis no esporte americano: o Celtics está prestes a fazer história

AJá são 151 vezes que uma série de playoffs da NBA começou com uma vantagem de 3 a 0 a favor de um dos dois times. E, até agora, o recorde desses cruzamentos é de 150 a 0 a favor do time que assumiu a liderança. A 151ª foi assinada pelo calor de Miami na última segunda-feira, 22 de maio, quando selou a terceira vitória consecutiva para iniciar a série contra o celtas de Bostonque começou com a vantagem de jogar em casa.

A caminho das finais da Conferência Leste, o Heat deixou sua marca nos livros de história como o primeiro time na história dos playoffs a avançar para os playoffs (seguido pelo Lakers) e a quinta equipe a entrar como oitava cabeça-de-chave e eliminar a primeira cabeça-de-chave.

Mas o golpe final para a história agora está nas mãos de Boston, que colocou a série em 3-2 e está ameaçando um retorno para contar para as próximas gerações. Apenas três vezes um time que começou perdendo os três primeiros jogos de uma série acabou forçando um sétimo. O Knicksque empatou o Rochester Royals nas finais da NBA de 1951, o Nuggets contra o Jazz na segunda rodada do Oeste de 1994 e no Blazers de trilha contra o Mavericks na primeira rodada em 2003.

Todos acabaram perdendo no sétimo e último jogo dos playoffs. Não é o caso das cinco equipes que conseguiram completar a façanha nos esportes norte-americanos. Além da NBA, a NHL (hóquei) e a MLB (beisebol) também jogam séries melhor de sete. E eles testemunharam esse retorno pelo menos uma vez em sua longa tradição.

duro como gelo

Na liga de hóquei no gelo, 202 playoffs abriram 3 a 0 para um lado. É o único major norte-americano a ter experimentado mais de uma dessas reviravoltas. Em até quatro ocasiões um time superou o maior déficit que um playoff pode ter sem fechar no esporte.

Talvez o primeiro deles tenha sido o mais importante, já que a Copa Stanley de 1942 entre as Toronto Maple Leafs e Detroit Red Wings estava em jogo. A segunda e terceira equipes de maior sucesso na NHL, respectivamente.

Surpreendentemente, o Ottawa Citizen, uma das principais manchetes locais, foi a manchete, tirando o foco de qualquer epopéia. “Hóquei em campo canadense bate recorde de público em folhas‘ Vitória da Copa Stanley Asas”, intitulou sua seção de esportes de 20 de abril de 1942.

Do resto, o de 1975 Ilhéus de Nova Yorkque, após superar uma desvantagem de 3 a 0 contra o Pinguins de Pittsburgh nas quartas de final, quase fez o mesmo novamente na rodada seguinte contra o Philadelphia Flyers, forçando um sétimo. O Philadelphia Flyers se em 2010 e o Reis de Los Angeles em 2014 completam o quinteto.

Um pequeno momento em 154 anos de história

O beisebol é um caso diferente por ser o esporte mais antigo dos Estados Unidos e o que mais adere à identidade que os viu nascer como um país independente. Também por isso, o mais complicado na hora de contar com registros que documentam com precisão os 154 anos que se passaram desde que o morcego viu fundar o primeiro time profissional lá em 1869 em Cincinnati.

Em 1876 foi inaugurada a Liga Nacional e, 25 anos depois, em 1901, daria origem à Liga Americana. Ambos cresceram com idiossincrasias e regulamentos diferentes, apesar de disputarem a World Series todos os anos desde 1903 entre os dois melhores times de cada conferência. Eles foram finalmente unidos sob o mesmo acrônimo em 2000.

Desde a existência compartilhada de ambas as conferências, apenas 40 playoffs foram 3-0, 31 dos quais foram resolvidos em quatro jogos, cinco no quinto, dois no sexto e dois que foram para o sétimo. Embora isso tenha uma ‘pegadinha’, já que anteriormente apenas a Série Final era disputada em sete jogos e foi somente em 1985 que as Finais da Conferência introduziram esse formato.

De fato, o Boston Red Sox é o único time na história da MLB a superar as adversidades de todas as adversidades. E que melhor cenário do que as finais da Liga Americana contra o New York Yankees.

Especificamente, em 2004, quando o Massachusetts Yankees conquistou quatro vitórias consecutivas para dar a volta por cima e chegar à Série Final, que venceu por 4 a 0 contra o cardeais. Assim, o Red Sox quebrou uma seqüência de 86 anos sem vencer a World Series.

Um infortúnio prolongado que começou em 1919 quando Harry Frazees decidiu vender Babe Ruth, uma das maiores lendas da história do rebatedor, para o New York Yankees. Quase um século depois, Boston conseguiu a melhor vingança possível.

O celtas nem chegaram à subida final. Agora eles viajam para Miami para um jogo que Jimmy Butler assegurou o Aquecer irá vencer. Mas basta ter chegado como favorito aos playoffs e as sensações recuperadas nos últimos dois jogos para pensar que talvez, sejam os primeiros a colocar aquele primeiro ‘1’ num cacifo que o basebol e o hóquei em campo já preencheram nas suas dia.