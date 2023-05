Revalida 2023/1: Inep Divulga Resultado Final da Primeira Etapa

Nesta segunda-feira, dia 8 de maio, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou o resultado final da 1ª etapa do Exame de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023/1.

Desse modo, os participantes podem conferir se foram aprovados ou não através do site do Revalida. Aqueles que interpuseram recursos contra o resultado preliminar podem conferir também as respostas do Inep.

O Revalida é um exame de caráter obrigatório para brasileiros ou estrangeiros que cursaram Medicina em instituições de ensino superior estrangeiras. Nesse sentido, as pessoas que obtiveram diploma de Medicina fora do Brasil só podem exercer a profissão no país após obter aprovação nas duas etapas do exame.

Como foi a 1ª etapa?

As provas da 1ª etapa do Revalida 2023/1 foram aplicadas no dia 5 de março, em dois turnos, das 8h às 13h e das 15h30 às 19h30. Houve locais de prova nas seguintes capitais brasileiras: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Nesta 1ª etapa, os candidatos responderam a uma prova composta por com 100 questões objetivas (P1) e com uma prova discursiva com 5 questões (P2). As provas abordaram cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade.

Somente os candidatos aprovados nessa etapa poderão participar da 2ª etapa do Revalida, que também é obrigatória para a revalidação do diploma.

Principais datas da 2ª etapa

O Inep já publicou o edital com as principais datas e procedimentos da 2ª fase do Revalida 2023/1. O período de inscrição para a 2ª será do dia 15 de maio ao dia 19 de maio de 2023.

Os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, com o preenchimento de formulário eletrônico disponível no sistema Revalida. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. A taxa é no valor de R$ 4.106,09.

O edital indica ainda que poderão realizar a inscrição nessa 2ª etapa as pessoas que já tenham sido aprovados na 1ª etapa do exame.

Provas da 2ª etapa A aplicação das provas da 2ª fase está marcada para os dias 24 e 25 de junho de 2023. Essa etapa consiste na fase prática do exame, contando com uma prova de Habilidades Clínicas. A estrutura da prova de habilidades clínicas contará com um conjunto de dez estações. Nesse sentido, a prova apresentará situações-problema e estudos de casos que exigem a investigação de história clínica, interpretação de exames, formulação de hipóteses diagnósticas, demonstração de procedimentos médicos e o aconselhamento a pacientes ou familiares. São referências para as provas os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina. De acordo com o edital, os locais de prova da 2ª etapa serão em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP). No momento da inscrição, os candidatos deverão escolher a cidade onde fazer a prova, de acordo com o limite de vagas de cada município. Resultados Ainda de acordo com o edital, a publicação do gabarito preliminar está marcada para o dia 28 de junho e caberá a interposição de recurso. O resultado preliminar deve sair no dia 24 de agosto, enquanto a publicação do resultado final do Revalida 2023/1 está prevista para o dia 29 de setembro de 2023. Os aprovados poderão continuar o processo de revalidação do diploma junto de uma universidade parceira. Cronograma da 2ª etapa Período de inscrição: de 15 a 19 de maio;

Aplicação das provas: 24 e 25 de junho;

Gabarito: 28 de junho ;

; Resultado final: 29 de setembro. Acesse o edital da 2ª etapa na íntegra para mais informações.