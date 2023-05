Revelação da Lista de Gastos que Aumentam a Restituição do Imposto de Renda

O prazo para enviar a declaração do imposto de renda está acabando e milhares de contribuintes ainda irão transmitir a sua declaração. O prazo final vai até o dia 31 de maio. Por isso, ainda dá tempo de enviar e garantir a restituição diretamente na conta bancária.

Este ano, devem prestar contas com o Leão aqueles que obtiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022.

Boa parte dos contribuintes terá direito à restituição do IR. Por isso, confira a seguir o que fazer para aumentar ainda mais o valor a receber.

Lista de gastos que aumentam a restituição do imposto de renda

Além de todos os rendimentos tributáveis, também é necessário declarar os gastos dedutíveis no imposto de renda. Dessa forma, eles podem reduzir o imposto a pagar, gerando maior receita para aqueles que irão receber a restituição.

Assim, confira a lista das 6 despesas que devem ser declaradas no imposto de renda para aumentar o valor da restituição.

1 – Dependentes

Os contribuintes poderão declarar no IR todos os seus dependentes. Cada dependente renderá uma dedução de R$ 2.275,08 na declaração.

Mas vale ressaltar que todas as receitas e despesas dos dependentes também devem ser declaradas. Além disso, ele deve possuir CPF e aparecer em apenas uma declaração.

2 – Saúde

As despesas com saúde também podem ser deduzidas do imposto de renda em 2023. E o melhor é que para este tipo de despesa não há um limite máximo para declarar. Mas é importante ficar atento e ter todos os recibos e notas fiscais em mãos, pois este é um dos grandes vilões da malha fina.

A seguir, confira quais despesas a Receita Federal considera como saúde:

Pagamentos a médicos;

Dentistas;

Psicólogos;

Fisioterapeutas;

Terapeutas ocupacionais;

Fonoaudiólogos;

Hospitais;

Panos de saúde e de exames laboratoriais;

Serviços radiológicos;

Aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.

3 – Educação

É possível deduzir do imposto de renda até R$ 3.561,50 em despesas de educação por pessoa. Nesta lista, incluem-se despesas com educação infantil, ensino fundamental, médio e superior, bem como os custos com educação profissional de ensino técnico ou tecnológico.



4 – Previdência no imposto de renda

É possível deduzir do imposto de renda até 12% do rendimento tributável da previdência privada ou complementar.

É importante ressaltar que os planos de previdência PGBL (plano gerador de benefício livre) são dedutíveis. Ao contrário da VGBL (vida gerador de benefício livre) que não podem integrar o IR e gerar deduções.

5 – Pensão alimentícia

A pensão alimentícia pode entrar no imposto de renda de três formas diferentes. Em primeiro lugar, quem paga pode declarar a despesa e gerar dedução da base de cálculo.

Quem recebe a pensão alimentícia e já declara o IR, deve declarar como um de seus rendimentos. Por outro lado, o responsável por quem recebe a pensão deve declarar como o rendimento de um de seus dependentes.

6 – Doações incentivadas

As doações incentivadas geram deduções no imposto de renda, podendo aumentar o valor da restituição. Mas é importante lembrar que se enquadram nesta categoria apenas as instituições de interesse público já pré-aprovadas pelo governo.

Além disso, quem optar por declarar doações incentivadas, deve realizar a declaração completa e não a simplificada.

Restituição do imposto de renda

A Restituição do Imposto de Renda é paga pela Receita Federal em 5 lotes diferentes. O primeiro deles já é liberado no dia 31 de maio e inclui os grupos prioritários:

Pessoas acima de 80 anos; Pessoas com mais de 60 anos; Pessoas com deficiência ou moléstia grave; Pessoas que possuem o magistério como sua maior fonte de renda; Optantes da declaração pré-preenchida; Optantes pelo recebimento via pix.

Por fim, confira o calendário de pagamentos da Restituição do Imposto de Renda 2023:

1º Lote: 31 de maio;

31 de maio; 2º Lote: 30 de junho;

30 de junho; 3º Lote: 31 de julho;

31 de julho; 4º Lote: 31 de agosto

31 de agosto 5º Lote: 29 de setembro.