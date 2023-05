Revelação real: o encontro oculto entre o príncipe Harry, William e o mordomo da princesa Diana

Príncipe Harry e seu irmão William supostamente teve um encontro secreto com o mordomo de sua falecida mãe, Paul Burrel, antes de Harry se casar com Meghan Markle. A reunião ocorreu cerca de uma semana antes de Harry anunciar seu noivado em 2017. Uma fonte real revelou que Burrell “lançou alguma luz sobre suas memórias” durante a “reunião muito discreta”.

Paul Burrell, que havia servido como lacaio da rainha, era conhecido por ter sido um confidente de princesa Diana, com quem ela teve um relacionamento próximo. No entanto, o relacionamento deles ficou tenso após a trágica morte de Diana em 1997, quando o Sr. Burrell escreveu um livro sobre ela.

O livro, intitulado “Um dever real“, levou a um desentendimento entre Burrell e os irmãos reais, que sentiram que ele estava explorando a morte de sua mãe para ganho pessoal. A reunião relatada em 2017 foi uma oportunidade para Harry e Guilherme para buscar respostas do ex-mordomo, com quem não falavam desde o funeral de Diana quando tinham apenas 12 e 15 anos.

A fonte real do The Sun compartilhou: “Foi uma reunião muito discreta, mas os irmãos queriam falar com alguém que era próximo de sua mãe. Havia alguns aspectos de sua vida que eles achavam que Paul poderia esclarecer melhor.”

Burrell revelou detalhes em suas memórias

Durante a reunião, os irmãos solicitaram que a discussão permanecesse confidencial, e Burrell respeitou seus desejos. Ele compartilhou tudo o que sabia e lançou luz sobre suas memórias, fornecendo os insights que eles buscavam.

Anteriormente, Harry criticou Burrell por publicar “Um dever real” em suas controversas memórias de 2023, “Poupar.” No livro de memórias, Harry expressou sua frustração, descrevendo o livro como “a versão auto-justificada e egocêntrica dos eventos de um homem” e acusando Burrell de explorar o desaparecimento de sua mãe para obter ganhos financeiros.

Em resposta às acusações de Harry, Paul Burrell expressou tristeza e desapontamento, mencionando os anos que passou com Diana, cuidando dela e estando ao seu lado. Ele se sentiu rejeitado por Harry e comentou que não reconhece a pessoa que Harry se tornou.