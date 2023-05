Revelado: Chelsea ofereceu estrela do USMNT ao AC Milan no verão passado

EUt tem sido uma temporada difícil para quase todos na Chelsea futebol clubemas especialmente para o ala Christian Pulisic.

A campanha 2022/23 começou com grandes expectativas para pulísico e Chelsea. Mas Os Azuis sente-se em 11º no Liga Premiada com três jogos restantes, e Pulisic fez apenas oito partidas em toda a temporada. O Estados Unidos estrela tem apenas um gol e uma assistência em seu nome no jogo da liga.

Espera-se que Pulisic saia neste verão, mas um relatório na segunda-feira revelou que os novos donos do Chelsea queriam se livrar dele muito antes.

Ornstein: foi proposta a troca de Pulisic por Leo

De acordo com Atléticode David Ornsteinprincipais tomadores de decisão Todd Boehly e Behdad Eghbali queria assinar AC Milão ala Rafael Leão depois de assumir o controle Chelsea.

Para tentar obter o seu homem, Boehly e Eghbali oferecido pulísico e 100 milhões para Milão. Mas o uma liga campeões não tinham interesse em adquirir Pulisic ou Juiz Ziyechque também foi oferecido aos gigantes italianos.

O Milan encaminhou o Chelsea para a cláusula de rescisão de 150 milhões de Leo, e o Blues abandonou as negociações. Desde então, o Milan estendeu o contrato de Leo e aumentou sua cláusula de rescisão para 175 milhões.

Chegada de Pochettino pode ser cortina para Christian

No entanto Chelsea não tiveram sucesso na venda pulísico no verão passado, a propriedade planeja tentar novamente neste verão, já que o jogador terá apenas um ano restante de contrato e pode não estar nos planos do próximo treinador.

O Blues perto de nomear Maurício Pochettino como seu novo treinador principal para a próxima temporada, e Pochettino tem várias decisões importantes a tomar para reduzir o time a um número mais gerenciável de jogadores.

Isso inclui definir o futuro de Pulisic, que jogou 58 vezes pela Estados Unidos e deve ter um mercado forte se for disponibilizado a um preço irrisório. Milão pode até estar interessado em reabrir as negociações sobre o jovem de 24 anos.