Revisão do iMac Pro i7 4k (2023) Recursos, especificações, RAM, preço, garantia, tela

O iMac Pro i7 4K é o computador desktop mais recente e poderoso da Apple. Tem uma aparência atraente e recursos lucrativos que levam os usuários a comprá-lo.

Mas antes de tomar qualquer decisão, é preciso conhecê-la detalhadamente. E se você está pensando em comprar este desktop, vale a pena ler este post para você.

Aqui, vou compartilhar tudo sobre esse produto em palavras simples para que você entenda facilmente e tome a decisão de comprá-lo ou não.

Revisão do iMac Pro i7 4k (2023)

Apple é sinônimo de inovação e desempenho e o iMac Pro i7 4K não é exceção. Desta vez, ele adicionou um ótimo processador e uma tela exclusiva para atrair clientes em todo o mundo.

O iMac Pro i7 4K é um produto rico em recursos que oferece aos usuários uma experiência de usuário aprimorada. Não só isso, mas a aparência externa também é apreciada por muitos usuários.

Abaixo, analisei os fatores importantes desta área de trabalho para que você tenha uma ideia clara sobre sua qualidade geral.

Especificações rápidas

Antes de passar para a análise detalhada do iMac Pro i7 4K, é melhor obter informações rápidas sobre todos os seus recursos.

Mostrar 4096 × 2304 Tela Retina 4K Processador Intel Core i7 de 8 geração BATER 16GB ou 32GB 2666MHz DDR4 Gráficos Radeon Pro Vega 56 8GB GDDR5 Armazenar SSD de 1 TB Memória flash Até 256 GB Wi-fi 802.11ac Bluetooth 4.2 portas Fours Thunderbolt, Ethernet Gigabit, fone de ouvido, microfone, leitor de cartão SD, HDMI Câmera FaceTime 1080p integrado Pesos 21,5 libras garantia 1 ano

Qualidade de design e construção

A primeira coisa que notamos é o design e a qualidade de construção. Portanto, antes de analisar outros fatores importantes, será uma boa ideia fazer uma rápida revisão de sua aparência geral.

O design frontal é o mesmo dos modelos anteriores; os engastes são grandes em três lados e os engastes inferiores são maiores e contêm o logotipo da Apple.

A parte de trás do iMac Pro i7 é forte e tem ótima qualidade de construção, pois é feito de uma casca de alumínio e é prateado, que também tem o logotipo da Apple.

Nos modelos anteriores não era possível alterar a altura do suporte de acordo com a sua necessidade, e o mesmo acontece com o iMac Pro i7. No entanto, você pode alterar a direção do quadro para cima e para baixo em 35 e 5 graus, respectivamente.

As dimensões deste iMac são 20,8 × 17,7 × 6,9 polegadas e pesa cerca de 12,3 libras. Obviamente, é mais fino e leve que os computadores de qualquer outra marca.

Mostrar

A tela é outra coisa importante a ser observada no iMac pro i7 4k, pois a Apple forneceu sua mais recente inovação em tela retina 4K. Isso fornece imagens mais nítidas e de melhor qualidade do que os monitores Full HD comuns.

Esta tela de 21,5 polegadas vem com resolução de 4096 × 2304, o que é estranho, pois as telas 4K normais têm resolução de 3840 × 2160. Mas o que a Apple chama é o “Verdadeiro 4K”

A Apple usou um modelo de cor p3 neste display. Os displays comuns disponíveis no mercado possuem LED branco, enquanto este display possui LED vermelho-verde. Portanto, as cores exibidas parecem pragmáticas e tornam o vídeo extremamente realista enquanto assiste a um filme em 4K. Se você gosta de trabalhos relacionados ao design, essa tela será a cereja do bolo, pois o ajudará na correção de cores de uma maneira melhor.

Processador

O processador é um fator importante a ser considerado, pois o desempenho melhora à medida que a potência do processador aumenta.

A Apple acredita em fornecer qualidade e desempenho de alto nível para os usuários, para que eles sempre adicionem processadores premium a todos os seus modelos.

O iMac Pro i7 4K vem com a oitava geração do Intel Core i7, que é capaz de fornecer velocidade de clock de 3,2 GHz a 4,6 GHz.

A tela também possui um módulo GPU que facilita trabalhos como edição de vídeo, design gráfico etc. com a ajuda deste processador avançado.

Neste ponto, outra coisa notável é que ele vem com tecnologia de ponta que consome menos energia do que qualquer outro computador do mercado.

Conectividade

Agora, se falarmos sobre a conectividade, ele vem com o recurso 802.11 e 4.2 Bluetooth que certamente aprimora a conectividade do seu dispositivo.

Além disso, possui quatro portas Thunderbolt que você pode usar para carregamento, transferência de dados e saída de vídeo.

Ele também vem com uma porta Gigabit Ethernet que ajuda você a estabelecer uma conexão com fio poderosa e estável.

O iMac Pro i7 também possui leitores de cartão SD, portas HDMI, portas USB 3.1, fones de ouvido, portas de microfone, etc., que você pode usar para várias finalidades.

Neste ponto, você deve saber que ele vem com um teclado e mouse Apple Magic totalmente sem fio.

Prós e contras do iMac Pro i7 4K

Depois de analisar todos os fatores importantes do iMac Pro i7, vamos conhecer seus prós e contras. Assim, você pode facilmente decidir se deve comprá-lo ou não.

Prós :

Possui grande poder de processamento que torna todos os seus trabalhos fáceis e sem atrasos.

Não há dúvida de que o software do iMac Pro i7 oferece uma experiência tranquila.

Ele possui uma tela 4K real de 4096 × 2304 com um modelo de cores p3 que oferece uma experiência de streaming de vídeo ultrarrealista.

O tamanho da tela é grande o suficiente para funcionar em vários programas simultaneamente.

Você pode realizar várias tarefas neste iMac Pro i7 sem nenhum atraso.

Ele vem com um SSD de 1 TB que pode armazenar todos os seus dados.

Possui 802.11 ac e recurso Bluetooth 4.2, e você também obtém todas as portas necessárias com este modelo para ajudá-lo na conectividade perfeita.

Contras:

Seu preço é de cerca de US $ 1.299 e, se você estiver com um orçamento limitado, isso certamente será uma preocupação.

Não possui portas USB 2.0 e USB 3.0.

Os engastes são maiores e podem parecer um design antigo.

A altura da tela não é ajustável.

Conclusão

Então, esta foi a análise detalhada do iMac Pro i7 4K. Agora cabe a você decidir se este produto é adequado para você. Se você tiver alguma dúvida sobre isso ou qualquer outra coisa, sinta-se à vontade para deixar suas perguntas nos comentários abaixo.

