Ri Happy oferece Novas Oportunidades de Emprego em Diversas Regiões

O Grupo Ri Happy, uma das maiores empresas de varejo de brinquedos do Brasil, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas regiões do país. Com mais de 200 lojas espalhadas pelo território nacional, a empresa busca profissionais qualificados e comprometidos para integrar sua equipe.

Grupo Ri Happy abre novas vagas de emprego pelo país

Além de oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, o Grupo Ri Happy oferece aos seus colaboradores uma série de benefícios, como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte e desconto em produtos da loja. Entre as vagas disponíveis estão:

Assistente de Loja (1 vaga) – São Paulo/SP;







Auxiliar de Estoque (2 vagas) – Brasília/DF;







Gerente de Loja (3 vagas) – Rio de Janeiro/RJ, Curitiba/PR e Belo Horizonte/MG;







Supervisor de Vendas (2 vagas) – Porto Alegre/RS e Recife/PE;







Analista de Marketing (1 vaga) – São Paulo/SP;







Assistente Financeiro (1 vaga) – São José dos Pinhais/PR;







Analista de Recursos Humanos (1 vaga) – São Paulo/SP;







Técnico de Manutenção (1 vaga) – Jundiaí/SP;







Estagiário de Compras (1 vaga) – Barueri/SP.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Veja também: Lojas Quero-Quero tem novas vagas de EMPREGO; veja os cargos e regiões

Como se candidatar

As vagas estão disponíveis no portal 123empregos. Para se candidatar, é necessário criar um perfil no site e preencher o formulário de inscrição com as informações solicitadas. É importante destacar que todas as etapas do processo seletivo serão realizadas online, desde a análise curricular até as entrevistas com os candidatos.

Sobre a empresa

O Grupo Ri Happy foi fundado em 1988 e hoje é uma referência no mercado de brinquedos. Com mais de 30 anos de história, a empresa tem como missão proporcionar momentos de alegria e diversão para crianças e suas famílias. Além da loja virtual e das mais de 200 unidades físicas espalhadas pelo Brasil, o Grupo Ri Happy também é responsável pelas marcas PBKids, Ri Happy Baby e Mundo Ri Happy.

Com um time de mais de 6 mil colaboradores, a empresa tem como valores a ética, a inovação, a paixão pelo que faz e o compromisso com a sociedade e o meio ambiente. Desde 2013, o Grupo Ri Happy é signatário do Pacto Global da ONU e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável do país e do mundo.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.