Riachuelo Anuncia Novas Vagas de Emprego em Todo o País

A renomada empresa de moda e varejo, Riachuelo, acaba de anunciar a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes regiões do país. Reconhecida pela qualidade de seus produtos e pelo compromisso com seus colaboradores, a empresa oferece uma série de benefícios para atrair talentos e proporcionar um ambiente de trabalho gratificante.

Riachuelo abre novas vagas de emprego pelo país

A Riachuelo tem como objetivo oferecer um pacote de benefícios competitivo para seus funcionários, a fim de valorizá-los e proporcionar um ambiente de trabalho saudável e motivador. Entre os benefícios oferecidos, destacam-se:

Salário competitivo;







Plano de saúde e odontológico;







Vale-refeição ou alimentação;







Vale-transporte;







Descontos exclusivos em produtos Riachuelo;







Oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional;







Programas de capacitação e treinamento;







Ambiente de trabalho diversificado e inclusivo;







Participação nos lucros da empresa;







Horários flexíveis;







Programas de bem-estar e qualidade de vida;







Parcerias com instituições de ensino e academias;







Programa de apoio psicológico e emocional;







Reconhecimento e premiações por desempenho.

Confira algumas das vagas de emprego atualmente disponíveis:

Gerente de Loja – Rio de Janeiro;







Analista de Marketing Digital – São Paulo;







Estilista – Porto Alegre;







Vendedor – Belo Horizonte;







Auxiliar Administrativo – Brasília;







Assistente de Recursos Humanos – Curitiba;







Supervisor de Visual Merchandising – Salvador;







Consultor de Moda – Fortaleza;







Analista Financeiro – Recife;







Estagiário de Design de Moda – Florianópolis;







Coordenador de Logística – Manaus;







Estoquista – Goiânia;







Atendente de Caixa – Belém;







Assistente de Compras – Vitória.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Veja também: Lojas Quero-Quero abre mais de 60 vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas disponíveis na Riachuelo, basta acessar o portal 123empregos, onde todas as oportunidades estão listadas. No site, os interessados poderão encontrar mais informações sobre cada vaga, requisitos necessários, benefícios oferecidos e o passo a passo para se candidatar. É importante ressaltar que é necessário ter um cadastro no portal para realizar a candidatura.

Sobre a empresa

Fundada em 1947, a Riachuelo é uma das maiores redes de varejo de moda do Brasil, com mais de 300 lojas espalhadas pelo país. Com uma trajetória de sucesso, a empresa se destaca pela qualidade de seus produtos, variedade de opções e atendimento ao cliente. Além disso, a Riachuelo é conhecida por investir em suas equipes.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.