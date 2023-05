Ricky Rubio pode deixar o Cleveland Cavaliers e abrir portas para o Barcelona

Om das figuras mais relevantes dos últimos tempos no basquetebol europeu é Ricky Rubio. Seu talento, maturidade e capacidade de atuar em quadra fizeram dele um jogador cobiçado na NBA e um jogador dos sonhos na Europa. A Copa do Mundo na China, os Jogos de Tóquio e a última temporada antes de sua lesão em Cleveland são provas de um talento sobrenatural… e também de um competidor nato.

Mas o tempo está passando para todos, e Ricky, 32, está entrando em uma nova fase em sua carreira. Seu retorno à ação com o Cleveland Cavaliers foi difícil, e apesar do fato de que com o catalão em quadra o Cavs estavam atacando melhor, ele nunca encontrou seu ritmo após sua grave lesão no joelho. No final, terminou com 5,2 pontos e 2,1 assistências em média de 17 minutos por noite. Esta nova fase também abre mais perguntas: é Ricky pensando em voltar para a Europa? Parece estar mais perto do que nunca.

“Estou começando a pensar em voltar”, disse ele ao podcast esportivo ‘La Sotana’.

Ele nunca declarou isso tão claramente. E parece que há um lugar em mente.

“De volta para casa. Para Barcelona. Perto de casa”, acrescentou.

Não significa uma rota direta para Barcelona, clube com o qual conquistou a Euroliga em Paris em 2010, último título da Euroliga do clube. Mas há sinais claros. Outras opções são juventudeaté Girona com Marc Gasol presente, um de seus grandes amigos no parquet.

“Tenho mais dois anos de contrato. Talvez um. Veremos”, frisou.

Financeiramente, Rubio faltam dois anos com um bom nível salarial. Em 2023-24, ele subiu para 6,1 milhões de dólares, subindo em 2024-25 para 6,43 milhões de dólares – garantidos 4,2 milhões de dólares. Ou seja, cerca de 12 milhões. Então, se a Europa quiser apostar… será a um preço recorde fazê-lo quebrar um contrato com a NBA ou concordar com sua saída.

Ainda em Rubiomente de há mais do que a NBA.

“Quando meu filho começar a escola, não haverá NBA. Vou ter que voltar. Não quero ficar brincando quando ele tiver seis anos, idade em que começa a fazer amigos. Isso foi discutido com minha esposa , está muito claro para nós. É um momento em que o basquete não será a prioridade.”

Esse futuro pode até cruzar outras fronteiras.

“Gostaria de jogar na Itália por um ano, gosto do país, da comida, do idioma… Mas talvez seja tarde demais.”

A Europa está em sua mente, embora ainda haja uma relação com a NBA e um compromisso com a seleção espanhola.

Aproxima-se a Copa do Mundo, que a Espanha jogará na Indonésia e nas Filipinas, e Ricky sempre mostrou empenho e vontade, embora a sua condição física seja a prioridade número um tanto para o jogador como para a Federação. Em condições normais, ele deveria estar lá… Mas nada pode ser dado como certo ainda.