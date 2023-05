Rihanna arrasa com Chanel vintage para o Met Gala 2023: veja suas fotos impressionantes

Rihanna levou para o Instagram para compartilhar algumas fotos impressionantes de si mesma em vintage Chanel enquanto ela se preparava para o tão esperado Met Gala 2023.

A cantora, que espera o segundo filho com A$AP Rockyparecia fabuloso em um peludo branco Abordado micro-minivestido que acentuou sua crescente barriga de bebê.

Ela combinou o vestido com uma jaqueta cropped da Chanel arquivos, originalmente parte da coleção prêt-à-porter de outono de 1994 da marca, feita de pele sintética preta com detalhes em contraste branco.

As fotos postadas no Instagram da Rihanna página mostrava a cantora posando em frente a um espelho, usando um chapéu de pele sintética preto e branco combinando da Benny Andallo e óculos de sol adornados com Cs duplos icônicos da Chanel.

O conjunto da declaração foi em homenagem ao Met Gala 2023 tema, “Karl Lagerfeld: uma linha de beleza“, que homenageia o falecido designer que criou para Balmain, Patou, Chlo, Fendie seu rótulo homônimo.

O Met Gala é um dos maiores eventos de moda do ano, e é um evento apenas para convidados que arrecada fundos para o Instituto do Traje no Museu Metropolitano de Arte Na cidade de Nova York. O evento acontece tradicionalmente na primeira segunda-feira de maio e, neste ano, será coorganizado por La La Anthony, Derek Blasberg, Chloe Fineman, e Emma Chamberlaincom a transmissão do tapete vermelho ao vivo no Vogasite de.

A lista de convidados para o Met Gala geralmente é mantido em segredo, mas foi confirmado que Kim Kardashian e pelo menos um de seus irmãos, provavelmente Kendall Jenner, estará presente. No entanto, Blake Lively, que é um grampo do Met Gala, não estará presente este ano. Ator Jonathan Majors também foi retirado do evento após acusações de violência doméstica.

Enquanto isso, o amado gato de Lagerfeld, choupette, supostamente conseguiu um convite para o evento. Segundo o agente do felino, “é um evento em homenagem ao legado de Karl, e Choupette é obviamente uma parte central do legado”.

Rihannaque é conhecida por seu senso de moda impecável, deixou os fãs ansiosos por sua aparição no Met Gala 2023que promete ser uma noite de glamour e estilo.