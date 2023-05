Rihanna elogiada por sessão de fotos grávida de topless: ‘Você faz a gravidez parecer tão bonita e sexy ao mesmo tempo’

Rhianna recebeu muitos elogios por ela ‘revelar tudo’ sessão de fotos grávida No instagram. A cantora, que agora espera o segundo filho com o namorado ASAP Rockypostou uma reminiscência de sua primeira gravidez com um sessão de fotos nuao que ela fez apenas algumas semanas antes de dar à luz.

A cantora de 35 anos postou sete fotos com a intenção de “honrando” sua primeira gravidez. “Aqui está uma pequena série que eu chamo Esfregue em seus peitos. Em homenagem à minha primeira gravidez, abraçando a maternidade como uma ag e a magia que esse corpo fez! Baby RZA… ele está lá sem ter ideia de como sua mãe é maluca, ou como ele estava obcecado por me fazer”, explicou ela na legenda.

Nas fotos, RiRi está de topless e pode ser vista vestindo nada além de uma tanga. Ela cobre os seios apenas com as mãos.

Rihanna deu à luz a ela primeiro filho de volta maio de 2022 e o chamei de RZA. Os fãs foram à loucura durante o Show do intervalo do Super Bowl de 2023a cantora de ‘Umbrella’ revelou sua barriguinha para milhares no estádio e milhões assistindo em casa.

Os cantores os seguidores a elogiaram pela sessão de fotos ‘corajosa’ e por comemorar a gravidez. “A grávida mais linda do mundo”, disse um fã. “Você faz a gravidez parecer tão linda e sexy ao mesmo tempo! Uma coisa INCRÍVEL de que o corpo de uma mulher é capaz, sem contar que é um Receptáculo Sagrado para outra vida se formar dentro! Nós merecemos tanto quanto desejamos ser vistos, tratados e protegida como uma Rainha! É isso que eu sinto quando vejo essas fotos!” comentou outro.