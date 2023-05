Rio de Janeiro: MOBI lança edital com 56 vagas para nível fundamental; saiba mais sobre os cargos

A MOBI Rio (Companhia Municipal de Transportes Coletivos) anuncia que foi liberado mais um edital. Dessa vez, as oportunidades são para nível fundamental.

Os interessados poderão se inscrever até 24 de maio por meio do site da MOBI Rio na seção “Vem para MOBI”. Não há cobrança de participação.

Para se inscrever, o participante precisa se atentar ao preenchimento do formulário requisitos para a pontuação da análise de currículo, que deverão ser comprovados com documentação na hipótese de convocação.

Além disso, a inscrição da MOBI Rio tem como regra que os candidatos precisam tem completado o esquema de vacinação contra Covid-19, isto é, 1ª e 2ª dose.

Vagas MOBI Rio

Ao todo são 56 vagas para provimento temporário nos seguintes cargos:

Mecânico

Vagas: 21

Requisitos: ensino fundamental incompleto; curso técnico em Mecânica veicular a diesel

Salários: R$2.617,02

Mecânico alinhador

Vagas: 5

Requisitos: ensino fundamental incompleto; experiência na função; curso técnico em mecânica de suspensão, direção, freios e alinhador

Salários: R$2.818,45

Vaga para Mecânico de suspensão

Vagas: 2

Requisitos: ensino fundamental incompleto; experiência em manutenção de suspensão, sistemas e partes de veículos automotores; curso técnico em mecânico de suspensão

Salários: R$2.617,02

Oportunidade para Mecânico Valista

Vagas: 6

Requisitos: ensino fundamental incompleto; experiência na função

Salários: R$2.818,45



PMecânico socorrista

Vagas: 4

Requisitos: ensino fundamental incompleto; experiência na função; Carteira Nacional de Habilitação categoria E e atividade remunerada

Salários: R$2.818,45

Mecânico de Refrigeração

Vagas: 5

Requisitos: ensino fundamental completo; experiência em refrigeração de ônibus; curso técnico em refrigeração veicular

Salários: R$2.818,45

Lubrificador

Vagas: 5

Requisitos: ensino fundamental incompleto; experiência na função

Salários: R$1.794,58

Eletricista Veicular

Vagas: 8

Requisitos: ensino fundamental incompleto; experiência em Elétrica e/ou eletrônica automotiva; desejável ter curso básico em sistema elétrico e eletrônico veicular

Salários: R$2.373,72

Como será a avaliação da MOBI Rio?

Os candidatos serão avaliados pela MOBI Rio mediante análise curricular de 25 até 30 de maio de 2023. As experiências profissionais serão pontuadas da seguinte forma:

Carteira de Trabalho com experiência na função: 5 pontos por ano de experiência;

Carteira de Trabalho com experiência na função em empresa de ônibus: 10 pontos por ano de experiência.

De antemão, é bom lembrar que os candidatos que desejam seguir carreira de mecânico, mecânico alinhador, mecânico de suspensão, mecânico valista, mecânico socorrista, mecânico de refrigeração e eletricista veicular precisarão realizar um teste teórico.

Enfim, os testes da MOBI Rio serão no período de 2 a 6 de junho. Será considerado classificado quem obtiver pontuação mínima de sete pontos. O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um, caso seja necessário.

Outros concursos abertos no Rio de Janeiro

Além da MOBI Rio, o concurso ISS RJ (Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro) teve o edital publicado para o cargo de fiscal de rendas.

Diante disso, os interessados do concurso ISS RJ poderão se inscrever entre os dias 29 de maio e 05 de julho, pelo portal FGV. A taxa de inscrição é R$ 260.

Vagas concurso ISS RJ

São 50 vagas imediatas ofertadas mais 150 para formação de cadastro de reserva. O salário dos aprovados do concurso ISS RJ é de R$ 26.068,43.

Veja mais esclarecimentos:

Fiscal de Rendas Vagas: 50 + 150 CR Requisito: diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).



Antes de tudo, sobre remunerações, os aprovados do concurso ISS RJ vão receber os seguintes valores:

Vencimento Básico: R$ 1.833,63

R$ 1.833,63 Gratificação de Produtividade de Desempenho Orçamentário – Lei nº 4.450/06: R$ 20.289,60

R$ 20.289,60 Gratificação Complementar – Lei n.º 6.064/2016 (*): R$ 3.945,20

R$ 3.945,20 Total da Remuneração: R$ 26.068,43

Como serão as provas do concurso ISS RJ?

Os candidatos do concurso ISS RJ serão avaliados através destas etapas:

Prova objetiva – eliminatório e classificatório; e

– eliminatório e classificatório; e Prova de Títulos – classificatório.

A fase objetiva, por sua vez, está prevista para 03 de setembro e vai ter o total de 160 questões. A avaliação do concurso ISS RJvai acontecer por meio destas disciplinas:

P1 Língua Portuguesa – 20 questões (peso 2); Matemática, Raciocínio Lógico-Matemático, Estatística e Matemática Financeira – 10 questões (peso 2); Economia e Finanças Públicas – 10 questões (peso 1); Direito Administrativo – 10 questões (peso 1); Direito Civil e Empresarial – 10 questões (peso 1); Tecnologia da Informação – 10 questões (peso 1); e Contabilidade Gera – 10 questões (peso 1).



P2 Direito Constitucional – 10 questões (peso 2); Direito Tributário e Crimes Contra Ordem Tributária – 20 questões (peso 2); Legislação Específica – 20 questões (peso 2); Processo Administrativo-Tributário – 10 questões (peso 2); Simples Nacional – 10 questões (peso 2); e Auditoria Fiscal eletrônica – 10 questões (peso 2).