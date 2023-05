Rio Ferdinand defende Vinícius: Quantas vezes a gente precisa ver esse jovem submetido a essa merda?

Fvermes Manchester United jogador Rio Fernando usou as redes sociais para dar sua opinião sobre o abuso racista que Vinicius sofrido durante o Valência vs Real Madrid partida no domingo.

O inglês escreveu uma mensagem detalhada sobre como Vinicius precisa de mais proteção, ao mesmo tempo em que pede que toda a comunidade do futebol fique ao lado do brasileiro.

“Mano, você precisa de proteção, quem está protegendo Vinicius na Espanha?” Fernando iniciado.

“Ele recebe um cartão vermelho depois de ser sufocado e sofrer abuso racial durante o jogo.

“Quantas vezes precisamos ver esse jovem sujeito a essa merda?

“Eu vejo dor, vejo nojo, vejo ele precisando de ajuda e as autoridades não fazem merda nenhuma para ajudá-lo.

“As pessoas precisam se unir e exigir mais das autoridades que dirigem nosso jogo.

“Ninguém merece isso, mas você está permitindo. É preciso haver uma abordagem unificada para isso, caso contrário, será varrido para debaixo do tapete novamente.

“Todos, fiquem juntos alto e orgulhosos.”

Mbappé também mostrou apoio a Vinícius

Fernando não foi o único nome de alto perfil a mostrar suporte para Viniciuscomo Kylian Mbappé também postou uma mensagem no Instagram.

“Você não está sozinho, estamos com você e o apoiamos”, escreveu o francês.