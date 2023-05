Rio Ferdinand pede ‘paralisação’ por causa do racismo: deixe-os perder jogos

Rio Fernando é uma das vozes do mundo do futebol que mais critica a permissividade e tolerância de insultos racistas a Vinicius.

Após os incidentes no Mestalla, o ex-jogador da Inglaterra já refletiu em suas redes sociais.

“Quantas vezes precisamos ver esse jovem sujeito a essa merda?” ele disse.

Nesta segunda-feira, ele deu um passo adiante no talk show ‘Vibe with Five’ transmitido em seu canal no Youtube.

“Vinicius recebeu insultos racistas e cantos de macaco em vários lugares, em muitos estádios da LaLiga”, denunciou com tom sério para se desvincular de seu perfil um tanto mais relaxado em outras intervenções televisivas.

“Fico com muita raiva de ver tal tratamento dispensado a um jovem superastro como ele, um cara negro jogando o jogo que ama em um país diferente e trazendo alegria para milhões de pessoas ao redor do mundo.

“Deixe-o em paz, você pode imaginar ser sua mãe e seu pai? Temos que unir todos nós, até jogadores do passado e ter uma abordagem unânime para isso.

“A única forma de as pessoas ouvirem é se os jogadores decidirem parar os jogos; se eles disserem: olha, este fim de semana não vamos jogar e até que a situação seja regularizada e as regras sejam firmes e sérias eles vão perder alguns jogos no calendário”.

Essa reflexão não é nova e cenários semelhantes já foram levantados.

De fato, na MARCA analisamos se Real Madrid jogadores poderiam ter deixado o Mestalla e quais teriam sido as consequências.

“A única maneira é parar a partida, é verdade que existe um protocolo, mas você tem que ir para casa”, disse. Carlos Ancelotti disse pós-jogo após o incidente.