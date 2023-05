Riscos Escondidos de Aquecer Alimentos em Recipientes de Plástico

Muitas pessoas têm o costume de esquentar alimentos em recipientes de plástico, porém, não se dão conta do quanto esse tipo de comportamento pode ser prejudicial. Isso porque, embora pareça algo inofensivo, alguns tipos de recipientes plásticos não foram desenvolvidos para esse fim, o que pode causar danos à saúde. Portanto, convidamos você para acompanhar este texto e saber mais sobre o assunto.

Conheça os riscos de esquentar alimentos em recipientes de plástico

Ter o hábito de esquentar alimentos em recipientes de plástico pode ser bem comum no dia a dia de muitas famílias. Embora em alguns casos não haja problema nesse comportamento, em outras situações você pode estar se expondo aos perigos ocultos presentes no plástico. Saiba mais:

1. Liberação de substâncias químicas e cancerígenas

Muitos recipientes de plástico contém substâncias químicas em sua composição. Essas substâncias, ao serem aquecidas, podem ser liberadas para o alimento, causando uma contaminação. O problema é que essa contaminação pode aumentar consideravelmente os riscos de desenvolver alguns tipos de cânceres, bem como pode, inclusive, afetar a fertilidade.

Portanto, é fundamental ficar atento ao tipo de plástico que vem sendo usado na sua cozinha: leia as instruções do fabricante para ter a certeza de que o material é próprio para aquecer alimentos ou não.

2. Plásticos impróprios para aquecimento

Alguns potes de plástico podem até parecer resistentes, mas quando os aquecemos nos damos conta de que eles não possuem estrutura para esse tipo de uso. É o caso de o plástico se derreter quando colocado no micro-ondas.

Quando isso é percebido, a comida pode ser descartada. Porém, nem sempre a pessoa nota que o recipiente derreteu um pouco, o que aumenta as chances de contaminação. Portanto, observe: será que o fundo do pote está íntegro?

3. Contaminação cruzada

A contaminação cruzada também pode acontecer ao esquentar alimentos em recipientes de plástico. Isso significa que podemos contaminar um alimento com vestígios de outro. Por exemplo, se você usou um recipiente de plástico para descongelar uma carne no micro-ondas, mas não lavou do modo como deveria, o plástico pode permanecer contaminado com algumas bactérias.

Mais tarde, você pode usar o mesmo recipiente para esquentar outro alimento, fazendo com que este seja contaminado pelas bactérias nocivas da carne. Consequentemente, há uma contaminação cruzada, que pode colocar a sua saúde em risco.

O que fazer nesses casos?

Se você tem o costume de esquentar alimentos em recipientes de plástico, deixamos aqui algumas considerações para levar em conta e assim reduzir os riscos de se contaminar e de provocar problemas de saúde na sua família:

Sempre verifique, nas instruções dos potes, se eles são próprios para o aquecimento de alimentos.

Sempre higienize bem os plásticos, a fim de reduzir as chances de contaminação cruzada.

Se for possível, prefira potes de vidro na hora de armazenar comida quente ou aquecer algum alimento no micro-ondas.

Dessa maneira, reduzem-se as chances de contaminação e você estará protegendo ainda mais a saúde da sua família.