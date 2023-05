RIZIN 42 resultados, vídeos: Kai Asakura – Juan Archuleta (vídeo oficial)

Kai Asakura e Juan Archuleta conquistaram grandes vitórias no card RIZIN 42 na manhã de sábado em Saitama, Japão, e agora irão colidir pelo título vago do peso galo.

Asakura, um ex-campeão até 135 libras em RIZIN, garantiu um nocaute violento no terceiro round sobre Yuki Motoya na luta principal, dobrando-o com uma joelhada brutal no corpo para encerrar a sequência de cinco vitórias consecutivas de seu oponente.

Assista ao final abaixo.

Archuleta, que já deteve o ouro do peso-galo do Bellator, conquistou sua terceira vitória em um período de sete meses com uma decisão sobre Naoki Inoue. O “espanhol” já havia vencido no Japão em dezembro, derrotando Soo Chul Kim por decisão dividida no card especial Bellator x RIZIN.

A promoção revelou que Asakura vs. Archuleta está marcado para julho.

O campeão dos leves do RIZIN, Roberto Satoshi, também competiu no card, mas seu título não estava em jogo por seu confronto com Spike Carlyle. O craque do jiu-jitsu brasileiro esteve perto de finalizar Carlyle várias vezes no chão, mas foi longe para vencer na decisão unânime.

A parte inicial do show contou com o veterano do UFC John Dodson vencendo uma decisão e finalizações selvagens de Ya-Man e Kazumasa Majima, exibindo violento ataque ground and pound e um estrangulamento Von Flue, respectivamente. Confira as sequências de acabamento abaixo e os resultados completos do RIZIN 42.

Kai Asakura derrotou Yuki Motoya por nocaute — Round 3, 2:25

Juan Archuleta def. Naoki Inoue por decisão unânime

Roberto Satoshi def. Spike Carlyle por decisão unânime

Yes-Man def. Miura City por nocaute — Rodada 1, 3:13

John Dodson derrotou. Kiyo Saomoto por decisão unânime

Kazumasa Majima def. Takahiro Ahida por finalização técnica (Von Flue estrangulamento) — Round 1, 4:43

Yuta Sasaki derrotou. Boyd Allen por decisão unânime

Vítor Kolesnik derrotou. Atsushi Kishimoto por TKO – Round 2, 2:57

Erson Yamamoto venceu. Yuki Ito por decisão unânime

Takeshi Yokoyama derrotou Takuya Yamamoto por finalização (chave de braço) — Round 1, 1:24

Ramazan Temirov derrotou. Yuta Hamamoto por nocaute técnico – Round 1, 4:06