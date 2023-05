Rob Gronkowski aprova Baker Mayfield, o que Tom Brady acha?

Fvermes Tampa Bay Buccaneers ponta apertada Rob Gronkowski recentemente ungido Baker Mayfield como zagueiro titular do time na próxima NFL temporada, tornando-o o sucessor natural de Tom Bradyque ainda não comentou sobre o novo homem da franquia no centro.

Gronkowski, 34, fez uma aparição em Up and Adams no início desta semana e disse ao anfitrião Kay Adams que Mayfield vai vencer Kyle Trask para o trabalho inicial em QB.

“Eu penso [Baker Mayfield] será o zagueiro titular do Tampa Bay Bucs no início da temporada”, disse Gronkowski. “A única maneira de ver os Bucs puxando-o é se ele simplesmente jogar horrivelmente, o que não acho que ele fará. Acho que os Bucs vão colocá-lo em uma posição de sucesso. Haverá competição entre ele e Kyle [Trask] indo para o campo de treinamento, o que eles querem.”

Mayfield, 28, ainda levará os Buccaneers para a pós-temporada, segundo Gronkowski, que venceu uma Super Bowl com Brady em Tampa Bay.

Brady, 45, não falou sobre Mayfield se juntar aos Bucs, mas uma interação entre os dois zagueiros de 2019 lança alguma luz sobre o relacionamento deles.

Tom Brady diz a Baker Mayfield que está se vendendo a descoberto

Quando Brady estava entrando em sua última temporada com o Patriotas da Nova Inglaterra em junho de 2019, ele fez um comentário habilidoso em uma das postagens de Mayfield no Twitter.

Mayfield, que jogou pelo Cleveland Browns na época, realizou um acampamento de futebol juvenil e disse a um usuário do Twitter que poderia levar mais de 50 crianças “se todos pirassem e atacassem” ele.

“Você está se vendendo a descoberto”, respondeu Brady. “Tenho que escapar do bolso, reiniciar e tirar 8-10 de cada vez.”

Brady e Mayfield foram vistos juntos no Kentucky Derby no início daquele ano, então é seguro dizer que o QB aposentado também aprova seu sucessor nos Buccanners.