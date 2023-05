Rob Lowe comemora 33 anos de sobriedade, sua jornada inclui o impacto da fita de sexo de 1988

Rob Lowe é um dos atores mais amados de Hollywood e recentemente comemorou seu 33º ano de sobriedade compartilhando-o por meio de uma postagem no Instagram com uma foto sem camisa.

Na foto, Lowe é visto no oceano quase até o pescoço em um belo pôr do sol atrás dele e escrevendo um post sincero onde ele falou abertamente sobre sua jornada de sobriedade.

No post, Lowe escreveu “[Thirty-three] anos atrás, hoje, encontrei recuperação e uma tribo que me sustentou em minha jornada incrível e grata”, Lowe legendou a foto. “Minha vida é cheia de amor, família, Deus, oportunidade, amigos, trabalho, cachorros e diversão. Se você ou alguém que você conhece está lutando contra qualquer tipo de vício: a esperança e a alegria estão esperando se você quiser e estiver disposto a trabalhar para isso!”

De acordo com a Vanity Fair, Lowe teve um problema real com o álcool nos anos 80, quando mal começou como um jovem ator no filme de Francis Ford Coppola “os forasteiros“.

Em 2011, Lowe lançou um livro de memórias chamado “Stories I Only Tell My Friends”, no livro ele falou abertamente sobre seu alcoolismo e como no set de “The Outsiders”, havia cerveja disponível para o talento, mesmo os menores de idade. .

Em uma entrevista, Lowe falou com a NPR e elaborou sua jornada e mencionou como a bebida era uma grande parte de sua vida e como ele percebeu que precisava de ajuda “Sem saber, tornou-se apenas uma grande parte da minha vida a ponto de …eu decidi que precisava ir buscar ajuda,”

Em 1988, Lowe tornou-se conhecido em todo o país devido a uma fita de sexo lançada onde mostrava Lowe fazendo sexo com uma mulher menor de idade, que ele alegou não saber a idade dela na época.

Depois de um processo que foi resolvido com a família, Lowe evitou ser acusado de qualquer crime, depois Lowe falou à revista People sobre isso e mencionou que foi “a melhor coisa que já me aconteceu”, porque depois do escândalo, ele ficou sóbrio .

“Um dos grandes presentes da recuperação é que você começa a viver sua vida autêntica. Você começa a viver seus valores reais e a viver como quem você realmente é.” ele disse.

“Minha mãe me ligou e pude ouvir sua voz na secretária eletrônica. Eu não queria atender porque estava muito, muito de ressaca e não queria que ela soubesse. Ela estava me contando que meu avô, quem eu amava, estava em estado crítico no hospital e ela precisava da minha ajuda”, elaborou. “E eu não atendi. Meu processo de pensamento naquele momento foi, Preciso beber meia garrafa de tequila agora para poder dormir, para acordar e atender este telefone.”