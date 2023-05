Robbie Lawler deve se aposentar após luta no UFC 290, card principal anunciado para 8 de julho

O ex-campeão dos meio-médios do UFC, Robbie Lawler, encerrará sua carreira após sua próxima luta contra Niko Price no UFC 290 em 8 de julho em Las Vegas.

O presidente do UFC, Dana White, fez o anúncio sobre a aposentadoria de Lawler, ao mesmo tempo em que observou que ele será introduzido no Hall da Fama do UFC apenas dois dias antes de sua luta, como parte das festividades da Semana Internacional da Luta. Lawler está se juntando ao Hall da Fama do UFC ao lado de Rory MacDonald por sua batalha icônica no UFC 189 em 2015.

“Encontrei Robbie Lawler quando ele tinha 19 anos e o UFC 290 será a luta final de sua incrível carreira de 22 anos”, anunciou White nas redes sociais.

Lawler x Price será a atração principal das preliminares do UFC 290 com a parte do card exibida na ABC antes do pay-per-view, que começa às 22h ET.

O veterano de 41 anos está competindo desde 2001, quando fez sua estreia profissional com Lawler, eventualmente se juntando à lista do UFC pouco mais de um ano depois. Lawler conseguiu várias finalizações de destaque antes de finalmente deixar o UFC em 2005.

Em seu tempo longe da promoção, Lawler lutou em várias organizações, incluindo um reinado como campeão dos médios no Elite XC antes de assinar com o Strikeforce, onde passou três anos de sua carreira.

Lawler finalmente voltou ao UFC, onde conquistou o título dos meio-médios em 2014 e defenderia o cinturão duas vezes, incluindo sua Luta do Ano de 2016 contra Carlos Condit.

Lawler x Price será a atração principal das eliminatórias do UFC 290, que também inclui outra luta meio-médio, com Jack Della Maddalena enfrentando Sean Brady, enquanto Yazmin Jauregui enfrenta Denise Gomes.

O card principal do UFC 290 também foi anunciado oficialmente na quinta-feira, com Alexander Volkanovski lutando contra Yair Rodriguez em uma luta de unificação do cinturão dos penas na luta principal.

Brandon Moreno colocará em jogo o cinturão peso mosca contra Alexandre Pantoja no co-main event.

O ex-campeão dos médios do UFC, Robert Whittaker, enfrenta Dricus Du Plessis em uma luta especial que determinará um novo contendor nº 1 até 185 libras, enquanto Jalin Turner enfrenta Dan Hooker em uma luta leve especial.

A estrela em rápida ascensão Bo Nickal retornará contra Tresean Gore na luta de abertura do card principal do pay-per-view do UFC 290.

O evento acontece na T-Mobile Arena em Las Vegas com o card completo ainda a ser anunciado posteriormente.

CARD PRINCIPAL UFC 290:

EVENTO PRINCIPAL: Alexander Volkanovski x Brandon Moreno

Brandão Moreno vs. Alexandre Pantoja

Robert Whittaker x Dricus Du Plessis

Jalin Turner vs. Dan Hookers

Bo Nickal vs. Tressian Gore