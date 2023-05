Robert De Niro surpreende a todos demonstrando que ainda é vigoroso ao ser pai de um novo bebê aos 79 anos

A linhagem de Robert De Niro aumenta à medida que ele e Tiffany Chen bem-vindo, bebê número 7. O vencedor do Oscar foi entrevistado por um repórter de entretenimento canadense e, enquanto conversavam sobre sua família, ele revelou que acabara de ter um bebê.

Robert De Niro corrigiu o repórter de entretenimento

Robert De Niro tem sido conhecido por ser uma pessoa reservada e manter seus assuntos pessoais longe dos holofotes, e continuando com essa nota, ele não confirmou a identidade da nova mãe, no entanto, no vídeo abaixo, sua atual namorada Tiffany Chen estava mostrando uma barriga de bebê.

O sexo do bebê ainda não está claro, pois ele não entrou em detalhes sobre o recém-nascido ou sua mãe, no entanto, Chen e De Niro comemorou seu 78º aniversário na França em 2021.

De Niro e Chen se conheceram enquanto ele filmava “The Intern” em 2015, já que ela é uma instrutora de artes marciais, então eles foram vistos se reunindo na Espanha um ano depois de terem colaborado.

A Dinastia De Niro

O “Touro Indomável” gerou Drena pela primeira vez em 1971, quando a adotou quando se casou com Diahnne Abbott, Drena tem agora 51 anos.

Então eles tiveram Raphael, que tem 46 anos. Depois, De Niro pai de um par de gêmeos chamados Aaron e Julian, e também teve Elliot com a então namorada Touikie Smith.

Depois disso, De Niro se casou com Grace Hightower e teve Helen, que tem 11 anos agora. Hightower e o famoso ator se divorciaram em 2018.

Adicionalmente, De Niro divide os filhos gêmeos Aaron e Julian, 27, com a ex-namorada Toukie Smith, bem como o filho Elliot, 25, e a filha Helen, 11, com a ex-esposa Graça Hightower.