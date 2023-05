Rodrygo e Vinícius levarão o Brasil a uma nova era contra Guiné e Senegal

BBrasil convocou 14 jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 2022, incluindo Real Madridde Vinicius e Rodrigopelos amistosos contra Guiné em 17 de junho em Barcelona e Senegal três dias depois em Lisboa.

Dos 23 convocados para os próximos amistosos, divulgados neste domingo pelo técnico interino do Brasil ramon menezescinco vão vestir a camisa da seleção principal pela primeira vez e sete jogam por clubes brasileiros de nível nacional.

menezes novamente deixou de fora alguns de seus predecessores titefavoritos, incluindo o atacante Neymarque ainda se recupera de lesão, e outros atacantes Raphinha, Antony e gabriel jesus.

Mas ele incluiu vários que foram titulares indiscutíveis no Catar, incluindo o goleiro alissondefensores Eder Militão e Marquinhosmeio-campista Casemirocraque criativo Lucas Paquetá e para a frente Richarlison, Pedro, Rodrigo e Vinicius.

Estreando pela Seleção no elenco estão Vanderson (Monaco), Nino (Fluminense), Ayrton Lucas (Flamengo), Joelinton (Newcastle) e Malcom (Zenit).

Dos sete jogadores convocados de seleções brasileiras, três são de Palmeiras (Weverton, Rony e Raphael Veiga) e dois de Flamengo (Ayrton Lucas e Pedro), os clubes com elencos de maior valor no futebol brasileiro no momento. Os outros dois são de Fluminense (Nino e André), que se destacaram nesta temporada.

Ao contrário de seu elenco anterior, quando incluiu nove jogadores da seleção sub-20 para o amistoso de março passado, no qual Brasil foi derrotado por 2 a 1 pelo Marrocos, menezes optou por jogadores mais experientes desta vez.

menezes divulgou a lista da seleção principal um dia depois de liderar seu time sub-20 na vitória por 2 a 0 sobre Nigéria na Copa do Mundo Sub-20 em Argentinaonde o treinador regressa no domingo para preparar a equipa para os oitavos de final.

O treinador Sub-20 vai continuar como treinador interino do Brasilenquanto a federação brasileira continua em busca de uma nomeação permanente.

A escolha preferida deles foi Carlos Ancelottique recentemente confirmou sua intenção de permanecer no Real Madrid.

Seleção brasileira para os amistosos de junho

Goleiros: Alisson (Liverpool/ENG), Ederson (Manchester City/ENG) and Weverton (Palmeiras).

Defensores: Danilo (Juventus/ITA), Wanderson (Monaco/FRA), Alex Telles (Sevilla/ESP), Ayrton Lucas (Flamengo), Ibanez (Roma/ITA), Eder Militao (Real Madrid/ESP), Marquinhos (PSG/FRA) and Nino (Fluminense).

Meio-campistas: Andr (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle/ING), Casemiro (Manchester United/ING), Joelinton (Newcastle/ING), Lucas Paqueta (West Ham/ING) e Raphael Veiga (Palmeiras).

Encaminhar: Malcom (Zenit/RUS), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham/ING), Rodrygo (Real Madrid/ESP), Rony (Palmeiras) e Vincius (Real Madrid/ESP).