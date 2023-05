Rodrygo se destaca: 17 gols, 10 assistências e se torna um herói da Copa do Rei

rodrygo vai tornou-se Real Madridherói da Argentina com o gol da vitória no recente confronto com Vallecano Ray e foi mais um gol naquela que tem sido uma excelente temporada para o brasileiro na frente do gol.

Foi a recompensa por uma atuação em que procurou pontuar de todas as formas possíveis. Sem Vinicius em campo, o jovem de 21 anos assumiu a responsabilidade de surpreender Raio.

Ele fez isso, mas o gol o iludiu até o minuto 89, quando ele enganchou um grande chute para fazer o 2–1.

Rodrigo está finalizando uma grande temporada, a de sua consolidação como titular do Real Madrid.

Seus números confirmam o grande salto que ele deu. o gol contra Raio foi seu décimo sétimo gol em uma temporada em que está a um gol de dobrar os nove gols que marcou na temporada passada, que até então era seu melhor registro como Real Madrid jogador.

Sete gols em 19/20, dois em 20/21, nove em 21/22… e 17 na atual campanha. Rodrigo disparou e está Real Madridartilheiro da Argentina, apenas seis gols atrás dos 23 de Vinícius, perdendo apenas para Karim Benzema (30).

No total, 35 gols como Real Madrid jogador do brasileiro, empatando com Predrag Mijatovic e Robinho nas paradas de pontuação de todos os tempos.

Assistências de agarramento de Rodrygo também

RodrigoO impacto ofensivo de ‘s nesta temporada se reflete não apenas em seus gols, mas também nas 10 assistências que deu e nos quatro pênaltis que ganhou. Apenas Vinicius deu mais assistências, com 17.

Em termos de consistência na equipe, com o início de quarta-feira contra Raio ele foi titular 38 vezes nos 55 jogos disputados nesta temporada.

Rodrigo tive Vinicius em sua mira o tempo todo. O golo está sempre na cabeça, mas frente ao Rayo a motivação foi extra.

“A dedicação do gol foi para o meu irmão Vini. Estamos sempre juntos, já vivemos muitas coisas juntos porque saímos do Brasil muito jovens. Chegar a este clube, com esta grandeza, ganhar tudo com este time e agora partir por esta situação é muito triste. Eu me incluo nisso porque também sou negro. Quero enviar-lhe meus cumprimentos e que saiba que estou sempre ao seu lado, ele já sabe disso. Continuaremos na luta contra o racismo, ” Rodrigo disse depois do jogo.

herói da copa

RodrigoA grande temporada do brasileiro é inquestionável e seu melhor momento foi na final da Copa del Rey, onde foi o herói com os dois gols contra saúde na Cartuja.

O brasileiro fechou em grande estilo uma competição em que foi protagonista com quatro gols de suma importância na conquista do troféu.

Seu único gol contra cacereno acertou a primeira fase eliminatória, aquela contra a qual marcou Atletico Madrid nas quartas de final deu Real Madrid a chance de voltar na prorrogação e terminou com dois gols na final.