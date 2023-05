Roger Goodell renovaria seu contrato e permaneceria como comissário da NFL até 2027

Tele donos do NFL estão em Minnesota na tradicional reunião anual da primavera, e o proprietário do Indianapolis Colts, Jim Irsaygarantiu que todos estão prontos para estender o contrato do comissário Roger Goodell até 2027.

No entanto, Irsay acrescentou que ainda não há nada concreto, conforme anunciado pela ESPN. “Não está sendo prorrogado hoje, com certeza”, disse Goodell quando questionado sobre a possibilidade de um novo contrato com a liga.

Ele acrescentou: “Eu amo meu trabalho e não tenho dúvidas de que ambas as partes serão capazes de concluir o negócio.” Em março, o especialista em NFL da ESPN, Adam Schefterinformou que era esperado que a liga e Goodell finalizassem uma extensão de vários anos, já que o contrato do atual comissário expira em 2024, e ele ocupa o cargo desde 2006.

Goodell64 anos, destacou que conversou com dirigentes e proprietários de equipes para dividir suas funções em duas funções principais, uma como CEO e a outra lidando com assuntos mais em campo.

“É uma discussão saudável que precisamos ter. O trabalho muda ao longo dos anos”, disse Goodell. “Mudou desde que me tornei comissário. Sei que falaremos sobre esse assunto no momento apropriado.”

Qual é o salário de Roger Goodell?

Embora ele tenha sido o Comissário da NFL por 17 anos, ele fez parte da sede da liga vários anos antes.

O salário no contrato atual de Goodell é $ 64 milhões por ano, e ele acumulou uma fortuna de $ 200 milhões.

Há relatos de que Goodell ganhou mais ao longo dos anos do que qualquer jogador na história da NFL, acumulando um total de mais de $ 500 milhões ao longo de sua gestão como executivo da NFL.