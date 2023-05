Roland-Garros 2023: Quando e onde assistir na TV e online

ROland-Garros, o segundo Grand Slam da temporada, começará no domingo, 28 de maio, e será disputado até domingo, 11 de junho.

Com a ausência de Rafael Nadala luta para sucedê-lo na lista de vencedores está centrada em uma série de outras grandes estrelas como Carlos Alcaraznúmero um do mundo, ou Daniel Medvedevque acaba de vencer seu primeiro torneio de saibro em Roma e ascendeu ao segundo lugar no ranking mundial, além de Novak Djokovic, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Runa Holger e Jannik Pecadorentre outros.

No sorteio das mulheres, os potenciais vencedores incluem Paula Badosa, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Jessica Pegula ou Elena Rybakinaentre outros.

Nesta semana, as eliminatórias para o sorteio de simples masculino e feminino serão disputadas entre segunda e sexta-feira.

As primeiras sessões diurnas começarão às 11:00 CEST – seis horas antes da costa leste dos EUA – nos primeiros dias, depois passarão para 12:00 CEST, enquanto a sessão noturna começará às 20:30 CEST.

Calendário e cronograma de Roland-Garros 2023

A primeira rodada masculina e feminina será disputada nos dias 28, 29 e 30 de maio, a partir das 11:00 CEST, com a sessão noturna começando às 20:30 CEST.

A segunda rodada será em 31 de maio e 1º de junho, a partir das 11h00 CEST, com a sessão da noite marcada para começar às 20h30 CEST.

A terceira rodada será nos dias 2 e 3 de junho, a partir das 11:00 CEST na quinta-feira e a partir das 12:00 CEST na sexta-feira, com a sessão da noite programada para começar às 20:30 CEST.

A quarta rodada acontecerá nos dias 4 e 5 de junho, a partir das 12:00 CEST, com a sessão da noite programada para começar às 20:30 CEST.

As quartas-de-final masculinas e femininas acontecerão nos dias 6 e 7 de junho, a partir das 12h00 CEST durante o dia e 20h30 CEST da noite.

As meias-finais femininas ocupam o centro das atenções a 8 de junho, a partir das 15:00 CEST, antes das meias-finais masculinas seguirem-se a 9 de junho, não antes das 14:45 CEST.

Quando é a final de Roland-Garros 2023?

Quanto às finais de Roland-Garros, a final de simples feminino será no dia 10 de junho, a partir das 15:00 CEST, que é 09:00 ET / 06:00 PT.

Então, a final de simples masculino será no dia 11 de junho, a partir das 15h CEST, que é 09h ET / 06h PT.

Roland-Garros: Onde assistir na TV e online nos EUA

Roland-Garros estará disponível no Eurosport, como já acontece há alguns anos. Será exibido no Eurosport 1 e 2 (disponível em diferentes plataformas pay-per-view) e streaming online no Eurosport APP.

Nos Estados Unidos, Roland-Garros será exibido pela NBC, Peacock, Tennis Channel e Bally Sports.