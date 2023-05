Roldão Atacadista oferece 270 oportunidades de emprego em São Paulo

O Roldão Atacadista, uma das principais redes de atacado do Brasil, anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes regiões do país. Com um forte compromisso com o crescimento e a excelência no atendimento ao cliente, a empresa oferece um ambiente de trabalho dinâmico e oportunidades de desenvolvimento profissional.

Roldão Atacadista abre vagas de emprego em São Paulo

A companhia valoriza seus colaboradores e busca oferecer benefícios competitivos, além de incentivar o crescimento dentro da empresa. Entre os benefícios disponíveis para os funcionários, destacam-se:

Salário compatível com o mercado;







Vale-refeição ou alimentação;







Assistência médica e odontológica;







Seguro de vida;







Programas de treinamento e desenvolvimento;







Oportunidades de crescimento profissional.

O Roldão Atacadista está divulgando diversas vagas em aberto em diferentes áreas e regiões do país. Confira abaixo algumas das oportunidades disponíveis:

Gerente de Loja – São Paulo/SP;







Operador de Caixa – Rio de Janeiro/RJ;







Repositor – Belo Horizonte/MG;







Auxiliar Administrativo – Salvador/BA;







Estoquista – Fortaleza/CE;







Promotor de Vendas – Curitiba/PR;







Conferente de Mercadorias – Brasília/DF;







Analista de Recursos Humanos – Porto Alegre/RS;







Fiscal de Prevenção de Perdas – Recife/PE;







Auxiliar de Limpeza – Goiânia/GO;







Açougueiro – Manaus/AM;







Vendedor Externo – Campinas/SP;







Assistente de Logística – Belém/PA;







Técnico em Manutenção – Florianópolis/SC.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.



Como se candidatar

Para visualizar a lista completa de vagas e se candidatar, acesse o site 123empregos. Por meio dessa possibilidade, os interessados podem encontrar mais detalhes sobre cada posição e poderá enviar seu currículo diretamente para a empresa.

Sobre o Roldão Atacadista

Fundado em 1994, o Roldão Atacadista é uma empresa brasileira que atua no segmento de atacado de autosserviço. Com mais de 60 lojas espalhadas pelo país, a empresa oferece uma ampla variedade de produtos, incluindo alimentos, bebidas, produtos de limpeza e higiene pessoal, além de itens para o lar.

O grupo busca constantemente inovar e se adaptar às necessidades dos clientes, oferecendo um ambiente de compras prático e conveniente. Além disso, a empresa tem como valores a ética, a sustentabilidade e o respeito aos colaboradores, clientes e fornecedores.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.