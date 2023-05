Roman Polanski posa com criança vítima de estupro em nova foto

O infame diretor posou com Samantha Geimer em uma foto que foi compartilhada no fim de semana por sua esposa, Emanuelle Seigner … que na verdade entrevistou Geimer em um artigo publicado na publicação francesa Le Point, onde Geimer diz que superou toda a saga.

No artigo, Geimer disse que Polanksi “pagou sua dívida com a sociedade”. Ela também diz que o encontro com Polanski em 1977 – quando ela tinha apenas 13 anos – “nunca foi um grande problema” para ela, e lamenta que tenha se arrastado como um escândalo por tanto tempo.