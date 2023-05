Romelu Lukaku é flagrado com Megan Thee Stallion no casamento de companheiro de equipe

Inter de Milão atacante Romelu Lukaku foi flagrado com popstar Garanhão Megan Thee enquanto estava no casamento de um colega de equipe na segunda-feira. Ambos estão assinados para Nação Roca agência de gerenciamento e gravadora de propriedade do rapper Jay-Zque é provavelmente como eles se conheceram.

Stallion, 28 anos, assistiu recentemente a uma partida do Inter, embora não haja confirmação de que ela esteja namorando o astro do futebol, que recentemente terminou com a namorada de cinco anos, Sarah Masculino.

Megan Thee Stallion lança primeiro arremesso quente no jogo de abertura do Houston Astros

Megan estava namorando um colega rapper fonte do perdão por mais de dois anos antes de rumores de separação surgirem em fevereiro, depois que ela deixou de segui-lo nas redes sociais.

Lukaku, de 30 anos, não fala muito sobre sua vida pessoal, mas recentemente revelou que tem um segundo filho, de um ano. Jordâniaalém de cinco anos de idade Romeu. Ele manteve isso privado por mais de um ano.

Não está claro se o casal foi ao casamento do atacante da Inter lautaro martinez como um casal, mas estavam definitivamente entre a realeza.

Quem foi ao casamento de Lautaro Martinez?

Lionel Messi e esposa Antonela Roccuzzo também poderia ter assistido à cerimônia de seu companheiro de seleção Argentina.

O casamento aconteceu em um hotel cinco estrelas em Como, na Itália. A expectativa era de mais de 120 convidados.

Martínez, 25, casado Agustina Gandolfo, uma modelo argentina. Ela é um ano mais velha que o atacante.

Vários outros companheiros de Inter e Argentina estiveram presentes na cerimônia, incluindo o goleiro selvagem Emiliano Martinez. Lukaku está se preparando para o Liga dos Campeões UEFA final contra Cidade de Manchester no sábado, 10 de junho.