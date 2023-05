Ronaldo Lopes, em Curitiba, dá início ao programa de Destinos Turísticos Inteligentes para Penedo

Prefeito de Penedo assinou termo de compromisso junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Sebrae Nacional e outros onze municípios selecionados

O Prefeito Ronaldo Lopes e o Secretário Municipal de Turismo, Jair Galvão, apresentam Penedo durante o primeiro encontro do Programa Futuro Turismo Brasil.

A agenda de trabalho em Curitiba-PR é exclusiva para os doze municípios selecionados por meio de edital do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pelo Sebrae Nacional, sendo Penedo o único de médio porte de todo o país.

Os representantes do povo de Penedo participam de uma rica jornada para a elaboração de instrumentos de planejamento e implementação de ações-chave para o fortalecimento e consolidação da estratégia de Destino Turístico Inteligente (DTI), trocando experiências com outros municípios e instituições.

Para Ronaldo Lopes, a participação de Penedo no Programa Futuro Turismo Brasil é de extrema importância.

“Estamos tendo a oportunidade de trocar experiências com os outros municípios participantes e com os técnicos do Sebrae Nacional e do BID para o desenvolvimento do turismo inteligente em Penedo. Vamos levar sugestões e todo esse conhecimento para a nossa cidade, pois algumas ações serão implantadas a partir desse encontro”, explicou o gestor de Penedo.

“Participar do Programa Futuro Turismo Brasil é uma janela de oportunidade muito grande para Penedo, uma vez que uma das prioridades da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas é o desenvolvimento do turismo”, destaca o Secretário Jair Galvão.

O gestor da Setur Penedo ressalta que o município venceu edital e por isso é o único de Alagoas e entre as três do Nordeste, ao lado de Recife-PE e São Luís-MA, entre os doze municípios do Brasil.

“É um privilégio para Penedo e uma grande oportunidade para implantar a metodologia de DTI que atua em nove eixos estratégicos (Governança, Sustentabilidade, Tecnologia, Inovação, Marketing, Experiência, Acessibilidade, Criatividade, Mobilidade e Transporte e Segurança)”, ressalta Jair Galvão.

Além de Penedo, os representantes de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Bombinhas (SC), Bonito (MS), Ilhabela (SP), Novo Airão (AM), Paraty (RJ), Pirenópolis (GO), Recife (PE) e São Luís (MA) também participaram do encontro.

