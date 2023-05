Rose Hanbury, suposta amante do príncipe William, acusada de copiar o visual da coroação de Kate Middleton

Tele alegou amante de Príncipe William, Rose Hanburyfoi acusado de copiar o visual de Kate Middletonesposa de Guilherme.

Sempre houve uma chance muito boa de que Hanbury ganhasse algumas manchetes após a coroação, já que muitos estariam observando de perto qualquer tipo de olhar entre ela e William ou ela e Kate.

Não parecia haver nada, mas as pessoas agora apontaram que ela estava usando uma roupa muito parecida com a que Middleton já havia visto em público antes.

Hanbury e seu marido, David Cholmondeleyforam convidados para Coroação do rei Charles III no sábado como seu filho, Oliver, era um dos pajens que segurava o manto do rei enquanto ele caminhava pelos corredores de Abadia de westminster.

Muitos decidiram que Hanbury enviou uma mensagem a Kate usando roupas semelhantes às dela, talvez tentando ofuscar a realeza.

Quem é Rose Hanbury?

Embora nada tenha sido provado ou comentado por qualquer um dos envolvidos, as alegações dizem que Hanbury e William tiveram vários casos e quando Kate Middleton descobriu, ela cortou todos os laços com Hanbury.

Os dois eram amigos muito próximos antes do drama se desenrolar. É improvável que a verdade seja revelada, pois não é do interesse de ninguém envolvido falar publicamente sobre o caso.

A suposta amante do príncipe Williams, Rose Hanbury, foi flagrada no funeral da rainha Elizabeth

Havia muito mais foco nos gostos de Príncipe André e Príncipe Harry durante a coroação, pois ambos estão, em sentidos muito diferentes, em desgraça.

Andrew estava usando uma roupa muito parecida com William, enquanto Harry apenas optou por um terno padrão e estava sentado três fileiras atrás da frente.