Rose Zhang, de Stanford, 1ª a ganhar títulos consecutivos de golfe feminino da NCAA

Rosa Zhang ganhou quase tudo que existe no golfe amador. Com uma atuação impecável no Campeonatos da NCAAo segundo ano de Stanford agora fez algo que ninguém mais fez, nem mesmo Lorraine Ochoa: ganhar títulos nacionais consecutivos.

Zhang disparou um bogey-free, 4-abaixo de 68 na segunda-feira para se tornar a primeira mulher a ganhar vários títulos nacionais e amarre o NCAA recorde de vitórias em uma temporada.

“Tive muita sorte de jogar ao mesmo tempo que Lorena Ochoa e senti que sua grandeza era inigualável”, disse a técnica de Stanford, Anne Walker. “Rose Zhang realmente me lembra muito a Lorena.”

Zhang faz 20 anos na quarta-feira já com currículo amador completo. Ela venceu o US Women’s Amateur em 2020, o US Girls’ Junior em 2021 e o Augusta National Women’s Amateur no mês passado.

Começando com quatro chutes de volta, Zhang recuperou terreno e subiu um quando Lucia Lopez-Ortega, do San Jose State, fez bogeys consecutivos. Zhang salvou o par no par 4 do buraco 17 do Grayhawk Golf Club com um chip delicado e bateu para o par no nº 18.

Zhang terminou com 10 abaixo de 278 em 72 buracos para igualar os recordes da NCAA de Ochoa para vitórias em uma temporada (oito) e carreira (12). Suas 12 vitórias quebram o recorde de Stanford para homens ou mulheres, detido por Tiger Woods e três outros.

Um jogador de Stanford ganhou o título individual da NCAA pelo terceiro ano consecutivo. Rachel Heck, atualmente afastado por lesão, venceu em 2021 como calouro. Zhang ajudou o Stanford a garantir a cabeça-de-chave no match play de terça-feira em sua tentativa de conquistar títulos nacionais consecutivos.

“Quando você está perseguindo por trás, você realmente não sabe o que está acontecendo até que tudo esteja concluído”, disse Zhang. “Para sair de 18 e todo mundo dizendo que você acabou de ganharisso é algo que eu realmente não imaginaria começar o dia.”

Lopez-Ortega encerrou sua rodada com um birdie para acertar 71. Ela empatou em segundo lugar com 9 abaixo de Catherine Park, do sul da Califórnia, que errou um birdie putt curto no par 5 18 que a teria empatado com Zhang.

Zhang teve uma temporada recorde de calouros, estabelecendo o Marca de pontuação em uma única temporada da NCAA em 69,68 enquanto ganhava campeonatos individuais e por equipes. Ela foi ainda melhor nesta temporada, chegando ao deserto com média de 68,70 pontos.

A vitória de Zhang é a oitava em 10 partidas nesta temporada, incluindo o Pac-12 Championships e o NCAA Pullman Regional.

Zhang recuperou um déficit de quatro chutes rapidamente em Park, o líder durante a noite, virando a frente nove em 3 abaixo de 33 no Raptor Course de Grayhawk. Zhang rolou em um birdie no par 5 11 para chegar a 10 abaixo, mas Lopez-Ortega empatou com um birdie no par 3 quinto depois de começar na frente nove.

Quando Lopez-Ortega caiu com bogeys consecutivos, o palco estava montado para Zhang.

Ela acertou um bom drive no par 5 18, deixando o buraco para 195 jardas. Com a água certa, Zhang ainda planejava ir para o verde com sua segunda tacada, imaginando pior ela bateu no bunker greenside.

Então Walker interveio, sugerindo que ela se deitasse. Ela o fez, com duas tacadas para o título.

“Ela estava tipo, ‘Não, não, você tem uma vantagem de um tiro‘”, disse Zhang. “Então pensei: ‘Oh, espere, talvez eu deva reconsiderar tudo o que acabou de acontecer’.”

Park melhorou com o decorrer da temporada, empatando em segundo lugar na Confronto Silverado e empatando em terceiro lugar no Pac-12 Championships. Ela assumiu a liderança de duas tacadas na rodada final em Grayhawk, empatando o recorde da NCAA com 64 na segunda rodada e seguindo com 71 no domingo.

Park encaixou dois birdies em torno de um bogey no sexto buraco par 4 curto na rodada individual final, depois fez um birdie de dois putts no par 5 sétimo. Ela salvou o par quando um chip rápido no par 3 atingiu a bandeira, mas fez bogey no par 4 nono.

Park aumentou sua vantagem para dois com um putt de curling no par 4 12, mas um putt de três em uma encosta íngreme no par-4 15º caiu ela um tiro atrás quando Zhang caiu em um birdie no No. 11.

Park acertou um bom chip shot logo antes do buraco 18, mas empurrou o birdie putt para a direita. “Foi uma montanha-russa, muitas emoções acontecendo”, disse Park. “Eu não queria pensar demais, mas estava um pouco ansioso.” Zhang nunca foi, conquistando um lugar raro no golfe feminino.