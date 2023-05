Roteiro do Real Madrid não vai mudar: não dá para ganhar sempre

Real Madridpesada derrota contra Cidade de Manchester pegou o clube de surpresa, pois não esperava tamanha catástrofe.

Thibaut Courtois impediu o que poderia ter sido uma derrota histórica, mas pouco importa quantos gols foram marcados, dada a sensação de impotência que o time comandado por Carlos Ancelotti transmitida do início ao fim da partida.

Florentino Pérezcomo costuma fazer, desceu para o vestiário – se antes da partida desejou boa sorte ao time no hotel, o que fez depois da derrota foi conversar com os jogadores e principalmente com Carlo Ancelotti para uma análise do que havia acontecido ocorrido.

O que aconteceu no Estádio Etihad não significará uma mudança no roteiro traçado pelo clube nas semanas anteriores.

O que é certo é que têm refletido que a equipa atual tem algumas lacunas, a começar por encontrar um substituto para Karim Benzema.

O francês não tem estado ao longo da temporada devido a vários problemas físicos e quando era esperado na fase decisiva, também não apareceu.

O clube acredita que, se valeu a pena o que foi feito até agora, não adianta mudar o leme do navio madridista.

Carlos Ancelotti permanecerá no comando da equipe, ou pelo menos é essa a ideia que fica após a derrota para o Cidade de Manchester.

A derrota dói muito, mas é verdade que esta vem na semifinal e até a partida disputada no Etihad a imagem do time antes na elite europeia era mais que marcante.

“Nem sempre se ganha”, repetiram os dirigentes após o jogo, na convicção de que a solução não passa por decisões dolorosas tomadas no calor do momento.

A reunião que está por vir

Terminada a temporada, nos próximos dias haverá um encontro entre Florentino Prez e Carlo Ancelotticom Jose Angel Sanchez como testemunha para analisar o que aconteceu e ver quais possíveis melhorias podem ser feitas para a equipe.

O clube tenta tirar uma lição da derrota e não fazer drama, algo que não seria reconhecer os três títulos conquistados pelo time comandado pelo italiano.

“Carlo tem um contrato conosco”, Emílio Butragueno disse Movistar. “Ele é um treinador de prestígio e ganhou tudo conosco.

“É uma noite ruim para todos e estamos muito tristes e temos que reconhecer a superioridade do rival.”