Roth IRAs: Quanto dinheiro é recomendável colocar em sua conta?

EUt é fundamental ao longo da vida adulta estar guardando dinheiro para a aposentadoria e a forma como você faz isso pode ser motivo de muita confusão.

Existem muitas maneiras diferentes de economizar dinheiro, mas algumas podem ser mais lucrativas do que outras ou apenas mais adequadas à situação de uma pessoa específica.

Existem muitos tipos diferentes de contas de aposentadoria que podem ser abertas no início da vida, mas muitas delas têm impostos diferidos. Uma opção popular que não tem impostos diferidos é um Roth IRA.

Alguém só deve ter um Roth IRA se souber como aproveitá-lo ao máximo. Quando feito corretamente, pode realmente maximizar a economia.

O que é um Roth IRA?

Um Roth IRA é uma conta de aposentadoria individual. Ele permite que você retire dinheiro com isenção de impostos depois de se aposentar. Eles são financiados com dólares após impostos, enquanto com um IRA tradicional, a conta é financiada com dinheiro antes dos impostos e, em seguida, o imposto de renda é pago quando se trata de retirada na aposentadoria.

Nenhum imposto é pago em um Roth IRA na aposentadoria do principal ou dos juros, desde que você tenha mantido a conta por cinco anos.

Limites de contribuição Roth IRA

Para 2022, as contribuições totais máximas que você poderia fazer para todos os seus IRAs, tradicionais ou Roth, não poderiam exceder 6.000 dólares por ano. Se você tem 50 anos ou mais, o IRS permite uma contribuição adicional de recuperação de 1.000 dólares, totalizando 7.000 dólares no ano.

Ao usar uma abordagem de custo médio em dólares para pagar o dinheiro a cada mês, em vez de uma quantia maior no final de cada ano, você pode ver seu dinheiro funcionar melhor com o mercado.

Como o valor máximo da contribuição anual para um Roth IRA é de 6.000 dólares, seguir uma abordagem de custo médio em dólares significa que você contribuiria com 500 dólares por mês para o seu IRA. Se você tem 50 anos ou mais, seu limite de 7.000 dólares se traduz em 583 dólares por mês.