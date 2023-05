Roupas icônicas de Tom Petty vão a leilão

Aqui está uma chance para Tom Petty fãs para entrar no lugar do cantor falecido … e muito mais de seu armário, como um tesouro de itens chegou ao leilão.

O guarda-roupa de Tom de sua antiga casa em Encino, Califórnia, está à venda através da RR Auction, incluindo chapéus, jaquetas, coletes, botas, camisas e sapatos … com alguns dos itens até marcados com suas iniciais nas etiquetas.

Uma peça de destaque é a icônica jaqueta listrada em preto e branco de Tom, que ele usou na capa do single de 12″ do Reino Unido para seu hit de 1978, “Listen to Her Heart”. nas costas e 2 botões perolados.

O leilão também inclui a jaqueta preta Lee “Easy Rider” de Tom, que ele usou durante uma turnê de 1987 com o Guns N’ Roses e uma apresentação no MTV Video Music Awards de 1989 com Axl Rose … cantando “Heartbreak Hotel” e “Free Fallin'”.

Tom usou muitos chapéus ao longo dos anos, nenhum mais chamativo do que seu boné birmanês … que é decorado com desenhos florais amarelos e bordado com dois elefantes.

A coleção também inclui seus fedoras, bonés de beisebol, Stetsons e um boné preto que ele usava Molly Meldrumprograma de TV australiano.

Eles dizem que os sapatos fazem o homem, e os calçados de Tom incluem botas Chelsea de camurça marrom.

Ele costumava usar botas no palco, e a coleção apresenta suas botas Zodiac de couro preto tamanho 9 e tênis de todas as cores.