Roy Wood Jr. bate em Tucker Carlson no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca e é aplaudido de pé

Ra atuação de oy Wood Jr. como anfitrião do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca de 2023 foi ótima não apenas por sua entrega, mas porque Roy pode alcançar mais pessoas com sua comédia devido ao fato de poder ser visto como um igual.

Roy Wood Jr. começou a zombar do presidente Biden

O evento anual em Washington DC reuniu muitas personalidades da casa branca e da mídia. Mesmo ao assar o presidente Biden, ele fez todo o povo rir para depois fechar com uma ovação de pé.

Roy Wood Jr. começou trollando Biden e seus documentos classificados e passou direto a falar sobre Tucker Carlson e como ele era a favor da empresa Dominion, como disse ” Eu não vou ter Dominion na minha bunda! Eu amo o Domínio. Na verdade, deixe-me dizer agora: minha máquina de votação favorita é a máquina de votação Dominion. Quando vou às urnas, certifico-me de que é uma máquina Dominion que uso. Se sua eleição precisa da verdade, coloque Dominion em seu estande! Eu não vou ser processado! Há três pessoas que você não quer ver em um tribunal. Isso é Dominion, Cardi B ou Gwyneth Paltrow.”

Roy Wood Jr. bateu forte em Tucker Carlson

O comediante também mencionou a importância da mídia e como os jornalistas foram quem documentou o que aconteceu na década de 1960, quando sua mãe, uma ativista dos direitos civis, marchava para fazer uma mudança na comunidade afro-americana.

“O problema com a boa mídia é que a maioria das pessoas não pode pagar por isso. Todos os relatórios essenciais justos e diferenciados estão todos presos atrás de um acesso pago. As pessoas não podem pagar aluguel, as pessoas não podem pagar comida – não comida saudável – eles não podem pagar uma educação. Eles com certeza não podem pagar pela verdade. Diga o que quiser sobre uma teoria da conspiração, mas pelo menos é acessível.”

Ele atirou novamente contra Tucker Carlson “O intocável Tucker Carlson está desempregado… Para a equipe de Tucker, eu sei o que vocês estão sentindo. Eu trabalho no The Daily Show. Eu também fui pego de surpresa pela partida repentina do apresentador de um programa de notícias falsas.”