Rugby News: Jogador de rugby morre após ser atacado com golpes de facão pelas costas

Benjamin Gamondjogador de rúgbi do Club Tala, da Argentina, morreu após ser atacado com um facão e sofrer uma fratura no crânio em Oaxaca, no México.

O argentino de 23 anos, que sofreu choque hipovolêmico, foi levado de helicóptero ao Hospital Geral da Cidade do México, onde faleceu.

“O Gamond família informa com imensa dor a triste notícia de que Benja não resistiu”, lê-se num comunicado da família.

“O milagre não aconteceu. Os esforços foram enormes, como sua força e coração, mas não foi o suficiente. Somos infinitamente gratos por toda a ajuda, colaboração, apoio e amor recebido. E pedimos que entendam o momento e que respeite a dor da família”.

O Tala Rugby Club também divulgou um comunicado para confirmar a morte de seu jogador.

“Com profundo pesar informamos que minutos atrás nosso querido ‘Benja‘ Gamond faleceu”, dizia o comunicado.

“Nós abraçamos e acompanhamos sua mãe, seus irmãos e toda a sua família, seus amigos e toda a comunidade negra e branca neste momento tão triste.”

Foi assim que Benjamin Gamond foi fatalmente agredido

A imprensa argentina informou que Gamond estava de costas quando um homem o atacou com um facão sem dizer uma palavra e sem motivo aparente em um restaurante na praia de Laguna de Chacahua, no povoado de Tututepec.

No mesmo ataque, seus dois companheiros ficaram feridos. Um teve um braço quebrado e o outro um corte e uma fratura no úmero. O agressor, identificado como Cruz Irving Martínez Floresfoi preso pela polícia.