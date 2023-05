Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC 288

Embora Aljamain Sterling provavelmente tenha sua próxima defesa do título peso-galo do UFC neste verão – pelo menos, de acordo com Dana White – após sua vitória no evento principal do UFC 288, para onde Henry Cejudo vai depois de falhar em sua tentativa de retorno? Essa foi a luta final pela carreira histórica de “Triple C”?

Em uma nova edição de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, tentam responder a essa pergunta. E se Cejudo continuasse, qual seria o confronto a ser feito? Além disso, confrontos futuros são discutidos para Belal Muhammad após sua vitória por decisão dominante no evento co-principal, Gilbert Burns após estar do lado errado dos scorecards, Yan Xiaonan após sua finalização incrível sobre Jessica Andrade, junto com Movsar Evloev, Charles Jourdain , e mais.

Se você perdeu a transmissão ao vivo, ainda pode assistir ao vídeo acima ou uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.