Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC Charlotte

Jailton Almeida está em uma posição em que sua próxima aparição no octógono pode ser por algum tipo de campeonato do UFC após sua vitória dominante no primeiro round sobre Jairzinho Rozenstruik na luta principal dos pesos pesados ​​do UFC Charlotte?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting tentam responder a essa pergunta de uma perspectiva de matchmaking depois que a impressionante sequência de vitórias de Almeida foi estendida para 14 depois de fazer um trabalho curto de Rozenstruik. Além disso, confrontos futuros são feitos para Johnny Walker após sua vitória por decisão sobre Anthony Smith no co-evento principal dos meio-pesados, Ian Machado Garry após sua finalização sobre Daniel Rodriguez no confronto dos meio-médios, junto com outros vencedores do evento Carlos Ulberg, Alex Morono, e muito mais.

