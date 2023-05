Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC Vegas 73

Após sua atuação reveladora contra Angela Hill na luta principal do UFC Vegas 73, Mackenzie Dern não apenas chamou Rose Namajunas, mas também acrescentou que lutar contra a ex-campeã é “uma prioridade” neste momento de sua carreira. Será esse o próximo confronto que ela fará após o melhor desempenho de sua carreira?

Em uma nova edição de Para o próximoMike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, tentam responder a essa pergunta e dar sua opinião sobre quem Dern poderia enfrentar a seguir do ponto de vista do matchmaking.

Além disso, confrontos futuros são discutidos para Anthony Hernandez após sua vitória na terceira rodada sobre Edmen Shahbazyan no evento co-principal, Lupita Godinez após derrotar Emily Ducote, junto com Joaquin Buckley e Diego Ferreira após suas vitórias por nocaute e muito mais .

As versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.