Rumores da programação da NFL: tudo o que sabemos até agora sobre a programação até agora

Tele espera acabou como o NFL finalmente anunciou que a programação de 2023 será divulgada hoje às 20:00 ET. A programação estará disponível no site da NFL, bem como no aplicativo NFL e NFL+. E enquanto esperamos pelo lançamento oficial, alguns vazamentos e rumores surgiram online.

O Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders dará início ao tripleheader do dia de Natal, que também contará com um jogo entre o Atlanta Falcons e a Jacksonville Jaguars em Londres. O Miami Dolphins vai jogar o Kansas City Chiefs na Alemanha, enquanto o Indianapolis Colts vai enfrentar o Patriotas da Nova Inglaterra.

Existem também alguns boatos interessantes que a NFL já revelou. Por exemplo, o Seattle Seahawks viajará mais milhas, impressionantes 31.600, em 36 fusos horários diferentes, enquanto o Cincinnati Bengals viajará menos com apenas 11.942 milhas.

Um vazamento de cronograma surpreendente veio de Donna Kelcea mãe dos irmãos Kelce, que postou no Facebook que o Kansas City Chiefs e seus adversários do Super Bowl, os Philadelphia Eaglesjogará novamente em Kansas City na semana 2. Este pode ser um jogo no horário nobre, mas teremos que esperar para ver.

Enquanto isso, de acordo com um blog do Lions, o Detroit Lions enfrentará os atuais campeões do Super Bowl, o Kansas City Chiefsna abertura da temporada em 7 de setembro. Os Leões são um time jovem que quer causar impacto em uma NFC North aberta, e uma possível vitória contra Patrick Mahomes certamente ajudaria sua causa.

Todos os jogos de 2023 serão conhecidos ainda hoje

A temporada da NFL começa com o Hall of Fame Jogo na sexta-feira, 4 de agosto, entre o New York Jets e o Cleveland Browns. O left tackle Joe Thomas, dos Browns, e os Jets Joe Klecko e Darrelle Revis estão entre os nove nomeados para o Hall da Fama este ano.

A atual temporada regular da NFL de 2023 começa na quinta-feira, 7 de setembro, com os vencedores do Super Bowl sediando o jogo de abertura. A temporada durará cinco meses, terminando em 11 de fevereiro de 2024, com o Super Bowl 58.