Rupaul Net Worth: Onde a famosa drag queen consegue seu dinheiro além de seu reality show?

RuPaul foi dominando a pista e tudo o que ele pode colocar em suas mãos. Sem dúvida, RuPaul’s Drag Race tem sido um enorme sucesso e em suas 15 temporadas conseguiu ter spin-offs e versões internacionais do show.

RuPaul conseguiu acumular uma estimativa $ 60 milhões de acordo com sites de patrimônio líquido de celebridades, o ícone da moda, personalidade da TV e a drag queen mais famosa do mundo tem uma grande fortuna.

Em 2013, o Tv Guide mencionou que RuPaul estava na lista das estrelas de reality shows mais bem pagas por causa do enorme $ 50.000 por episódio que ele faz em corrida de arrancada. Cada temporada tem cerca de 14 a 16 episódios cada temporada, que é sobre $ 700.000 por temporada. Ele também tem créditos de produção e também é produtor executivo de shows internacionais que são negócios diferentes.

RuPaul é um artista multidimensional

RuPaul também é um artista de gravação, a drag queen mais famosa também gravou mais de 12 álbuns e vem fazendo isso periodicamente, seu último álbum foi em 2020 e se chamava “You’re a Winner baby”.

Junto com sua carreira de ator, cantor, modelo e apresentador, ele também é um empresário, pois tem um império de maquiagem com Colorrevolution que batizou de Glamazon, uma linha de maquiagem com fragrância unissex e também em parceria com a Mally Beauty para o Coleção Mally X RuPaul Color Cosmetics.

Ao falar sobre maquiagem, ele disse à Allure que “[Mally] incorpora tudo o que eu amo sobre maquiagem e a diversão dela. Quando ela me pediu para colaborar, pensei: ‘Absolutamente’.”

RuPaul também tem um Mansão de Beverly Hills que vale cerca de US $ 13,7 milhões, tem piscina, spa, gazebo e uma área de paisagismo de morrer.