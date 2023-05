Russell Wilson e sua incrível mudança física

Russel Wilson está trabalhando para ser a melhor versão de si mesmo… e cara, dá pra perceber! O Denver Broncos‘ quarterback participou de coletiva de imprensa nesta quinta-feira e surpreendeu cariocas e desconhecidos com sua grande mudança física. Embora ele não tenha dito quanto peso perdeu nos últimos meses, é muito evidente que ele tem estado muito ocupado na academia.

“Quero ter a melhor entressafra da minha vida”, disse Wilson à mídia. Após o primeiro treino OTA, e olhando para a próxima temporada da NFL, Denver Broncos‘ o quarterback disse que todos na equipe estão empenhados em dar o seu melhor em 2023. “Quero ser a melhor versão de mim e estou ansioso pelo trabalho de tudo e por fazer isso. Tivemos um ótimo dia hoje. Os caras estão trabalhando mesmo, focados…”, compartilhou.

Em 16 de março de 2022, o Broncos contratou Russel Wilson como seu novo zagueiro após uma troca com o Seattle Seahawks, na qual desistiram de duas escolhas de primeira rodada, duas escolhas de segunda rodada, uma escolha de quinta rodada, QB Drew Lock, atacante defensivo Shelby Harris e TE Noah Fant… Aqui está o vídeo do dia de sua apresentação.

Se nós comparar o vídeo anterior com o da coletiva desta quinta-feira, notamos mudanças notáveis ​​e que ele perdeu vários quilos devido a um treino intenso.

Denver, por vingança em 2023

Na última temporada, os Broncos terminaram em último lugar na AFC West com um recorde de 5-12, causando uma grande decepção a todos os torcedores que esperavam ver o time lutar para voltar ao Super Bowlque não alcançava desde 2016, quando derrotou o Carolina Panthers por 24 a 10.

É por isso que, agora com uma divisão altamente competitiva, Russel Wilson e a Denver Broncos sabem que precisam estar em grande forma para poderem aspirar ao campeonato. Não será fácil: eles dividem a divisão com o Kansas City Chiefs e Patrick Mahomes, Los Angeles Chargers de Justin Herbert e Las Vegas Raiders, quem agora vai estar com Jimmy Garoppolo como zagueiro titular… Mas agora, com alguns quilos a menos, mais treino e um time mais comprometido, Russel Wilson espera que Denver esteja à altura do desafio.

No primeiro jogo da temporada 2023, o Broncos enfrentará os Raiders em Mile High em 10 de setembro.