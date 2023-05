Saiba Mais Sobre a Conta PJ do Nubank: Descubra as Vantagens e Aprenda Como Abrir Uma Conta.

A Nubank é uma instituição financeira que se propõe a descomplicar e oferecer uma melhor experiência na rotina de seus clientes. Com isso, em 2019 foi lançada a conta PJ Nubank, que pode ser utilizada por microempreendedores individuais e autônomos, por exemplo.

A conta PJ Nubank é totalmente digital e sem cobrança de manutenção. O aplicativo oferece cartões de débito e crédito de forma gratuita, além de poder servir de maquininha diretamente pelo aplicativo. A NuTap é como se seu próprio celular se transformasse em uma máquina de cartão.

Como abrir uma conta PJ Nubank

Para se tornar cliente PJ basta realizar o cadastro no banco, que pode ser feito em minutos. Para ser cliente PJ no Nubank não existe uma grande burocracia. Veja a seguir como criar a sua conta.

Acesse o site do Nubank. No menu clique em conta PJ;

Digite seu CNPJ no canto da tela e clique em “Pedir conta PJ”;

Na tela será solicitado alguns dados pessoais a mais, bastando preenchê-los e enviar. Após minutos sua conta poderá ser liberada.

Agora se você já é um cliente como pessoa física no Nubank, se torna mais fácil ainda criar uma conta PJ. Abaixo estão listados os passos a seguir.

Abra o aplicativo Nubank e clique no ícone superior esquerdo;

Selecione “Abrir conta PJ”. Após isso, clique em “Pedir conta PJ”;

Digite o CNPJ da empresa e informe os dados solicitados e em minutos sua conta PJ poderá ser liberada.

Quais são os benefícios da conta PJ Nubank

O Nubank dispõe de algumas vantagens para seus clientes PJ, tornando a experiência de seus usuários mais completa e com menores custos em cima de seus serviços.

O Nubank PJ conta com tarifas zero nas suas principais ferramentas. Assim, não é pago anuidade e custos de manutenção. A maquininha NuTap e o cartão de crédito também não cobram taxas de uso.

Sobre a NuTap, a maquininha ainda oferece a facilidade do empreendedor utilizar diretamente o celular sem precisar solicitar um outro aparelho. Basta o cliente aproximar o cartão na parte de trás do celular que será feita a cobrança.

Um dos maiores benefícios do sistema oferecido é o cartão de crédito, visto que a forma de pagamento pode facilitar bastante a rotina dos clientes do Nubank, fazendo com que concentrem suas contas em um único lugar e tenham mais controle financeiro sem correr riscos de comprometer seus lucros.

O Nubank separa o cartão de crédito de pessoa física da PJ. O cartão de crédito PJ pode ser analisado pelo aplicativo, sem cobrar tarifas e anuidade.

A conta PJ do Nubank oferece aos usuários transferências ilimitadas para qualquer banco, e esse benefício também é disponibilizado sem cobrança de juros e tarifas.

Por fim, o sistema concede ao cliente uma área exclusiva de cobranças, ficando salvo todo o histórico de entrada e saída da conta, onde também podem ser gerados boletos a serem enviados aos seus pagadores com o valor inicial de R$ 6,00.



Você também pode gostar:

O Nubank também oferece atendimento integral a seus usuários sem fila ou burocracia. Apesar de todas as características da conta PJ do banco digital que foram expostas aqui, é importante que os clientes avaliem as diversas opções no mercado, a fim de escolher aquela que melhor se encaixa ao seu perfil.