Salah, de coração aberto: estou totalmente arrasado, não há desculpa para isso e o Liverpool falhou

Liverpool não vai jogar na Liga dos Campeões na próxima temporada. Os encarnados, que chegaram a disputar duas finais nos últimos anos, não estarão na principal competição continental, o que tem causado profunda desilusão para os Mohamed Salahuma das estrelas da equipe.

O jogador egípcio mostrou sua frustração com uma postagem em sua conta pessoal no Twitter, na qual explicava como se sentia. “Estou totalmente arrasado. Não há absolutamente nenhuma desculpa para isso. Tínhamos tudo o que precisávamos para chegar à Liga dos Campeões do próximo ano e falhamos”, começa o texto que escreveu no Twitter.

“Nós somos Liverpool e a qualificação para a competição é o mínimo. Sinto muito, mas é muito cedo para um post otimista. Nós os decepcionamos e nos decepcionamos”, continuou salah.

Manchester United não falhou

Para manter as chances de classificação para a Liga dos Campeões, o Liverpool precisava Manchester United perder para Chelsea quinta-feira, mas Erik ten HagA equipa de Barcelona garantiu a vitória que garante a presença na Liga dos Campeões.

É a primeira vez que os Reds não conseguem se classificar para o torneio desde 2017.