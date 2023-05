Salários do UFC Charlotte: Matt Brown ($ 250.000) recebe o maior cheque com nocaute recorde

Matt Brown levou para casa o maior prêmio divulgado do UFC Charlotte por nocaute que empatou o recorde sobre Court McGee.

Além de um bônus de $ 50.000 para “Performance of the Night”, Brown ganhou cheques de $ 125.000 cada para um pagamento total de $ 300.000, de acordo com os salários divulgados pela NC Boxing and Combat Sport Commission, que regulamentou o evento do último sábado no Spectrum Centro em Charlotte, NC

Brown está empatado com o rebatedor peso-pesado Derrick Lewis em mais nocautes no octógono, com 13. A vitória o colocou de volta no lado direito do currículo depois de uma derrota dividida para Bryan Barberena em sua luta anterior.

O segundo maior ganhador no card do último sábado foi o ex-desafiante ao título dos meio-pesados ​​Anthony Smith, que levou para casa US$ 200.000 divulgados depois de perder na decisão para Johnny Walker, que ganhou US$ 180.000 em show and win money.

Aqui estão os salários completos do UFC Charlotte. Como sempre, esses números não representam os ganhos totais de um lutador, pois certas receitas de patrocínio, bônus de pay-per-view ou bônus discricionários pós-luta não são divulgados publicamente. Eles também não refletem deduções que podem ter sido feitas de um lutador perdendo peso.

Cartão principal

Jailton Almeida ($51,000 + $51,000 = $102,000) def. Jairzinho Rozenstruik ($130,000)

Johnny Walker ($ 90.000 + $ 90.000 de bônus de vitória = $ 180.000) def. Anthony Smith ($ 200.000)

Ian Machado Garry ($ 28.000 + $ 28.000 de bônus de vitória = $ 56.000) def. Daniel Rodriguez ($ 78.000)

Carlos Ulberg ($ 33.000 + $ 33.000 de bônus de vitória = $ 66.000) def. Ihor Potieria ($ 12.000)

Alex Morono ($ 90.000 + $ 90.000 de bônus de vitória = $ 180.000) def. Tim Means ($ 90.000)

Card Preliminar

Matt Brown ($ 125.000 + $ 125.000 de bônus de vitória = $ 250.000) def. Tribunal McGee ($ 60.000)

Karl Williams ($ 12.000 + $ 12.000 de bônus = $ 24.000) def. Chase Sherman ($ 33.000)

Douglas Silva de Andrade ($ 50.000 + $ 50.000 de bônus = $ 100.000) contra Cody Stamann ($ 78.000)

Mandy Bohm ($ 10.000 + $ 10.000 de bônus de vitória = $ 20.000) def. Ji Yeon Kim ($ 35.000)

Bryan Battle ($ 50.000 + $ 50.000 de bônus de vitória = $ 100.000) def. Gabe Green ($ 26.000)

Tainara Lisboa ($10,000 + $10,000 win bonus = $20,000) def. Jessica-Rose Clark ($38,000)