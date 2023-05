Salt Papi x Anthony Taylor: Atualizações rodada a rodada ao vivo

O MMA Fighting tem atualizações ao vivo de Salt Papi x Anthony Taylor no Misfits Boxing 7 para sua principal luta de boxe no OVO Wembley Arena em Londres na tarde de sábado.

O evento está ao vivo agora no DAZN pay-per-view. Confira nossa página de resultados KSI vs. Fournier para descobrir o que aconteceu na eliminatória.

Salt Papi parece continuar sua invencibilidade no boxe de influenciadores depois de derrotar seus três primeiros oponentes. Ele vem de nocautes consecutivos sobre Josh Brueckner e Andy Warski.

Taylor, um ex-lutador de MMA com um cartel de 7-5, obteve resultados mistos em nove lutas de boxe. Mais recentemente, ele perdeu por decisão unânime para Idris Virgo em uma luta de exibição no Misfits Boxing 4.

A luta será disputada como uma exibição de três rounds na divisão cruiserweight. Cada rodada terá três minutos de duração.

Confira o blog ao vivo de Salt Papi vs. Anthony Taylor abaixo.

Os lutadores estão saindo agora, com Anthony Taylor saindo primeiro com uma guitarra como suporte. Ele também tem um trio de dançarinos no palco com ele.

Agora aqui está Salt Papi para o Black Eyed Peas’ nerd.

Rodada 1: Taylor se dobra em sua mão direita e quebra Papi imediatamente. Papi avança, mas Taylor imediatamente conquista. Taylor ficando sob a mão esquerda. Papi o acerta com um 1-2. Taylor contra-ataca com um gancho de direita. Eles conquistam novamente e Papi se apóia em Taylor e o empurra para baixo. Taylor usando uma direita direta para avançar. Ele vai até o corpo e acerta outro bem em cima. Essa mão direita se conecta novamente para Taylor. Ele é rápido para amarrar uma vez que Papi começa a jogar as mãos. Taylor marca o corpo. Papi carregava muito seus chutes, dando a Taylor muito tempo para defender ou desviar. Papi começa a jogar a esquerda enquanto Taylor recua. Taylor para o corpo novamente. Há uma mão esquerda de Papi perto do final da rodada.

MMA Fighting marca o round 10-9, Taylor.

2 ª rodada: Papi acerta uma esquerda limpa no meio. Taylor se inclina com uma direita, mas Papi o vence com uma direita própria. Taylor desbastando o corpo. Há Papi com outra esquerda que envia Taylor recuando. Belo cheque deixado por Taylor. Papi caminha para a mão direita de Taylor. Jab forte de Taylor. Papi novamente dá outro soco. Eles se agarram e Papi luta com Taylor até as cordas, Taylor tropeça e Papi acerta um soco quando Taylor está de joelhos. Árbitro avisa Papi sobre aquele chute. Taylor estragando essa luta contra as cordas, lançando muitos socos pitter-patter.

MMA Fighting marca o round 10-9, Taylor. No geral, 20-18 Taylor.

Rodada 3: Taylor fazendo um bom trabalho entrando e saindo com socos longos. Papi quer um nocaute, mas está acertando no ar. Taylor lidera com a direita e empurra Papi para as cordas novamente. Não é bonito, mas papai não tem muitas respostas para as táticas de Taylor no momento. Mais conquista e Taylor abaixa a cabeça toda vez para evitar o poder de Papi. Ele acerta Papi com uma mão direita rápida. A mão direita se esgueira novamente. Papi perseguindo com cerca de 30 segundos para terminar. Nada fazendo.

MMA Fighting marca o round 10-9, Taylor. No geral, 30-27 Taylor.

Resultado oficial: Anthony Taylor def. Salt Papi por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)