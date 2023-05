Samsung Lança TV de 100″ com Preço de R$ 1 Milhão.

A Samsung Electronics apresentou, pela primeira vez no Brasil, seu mais avançado modelo de painel da história, a MICRO LED de 110 polegadas. Cada MICRO LED controla um subpixel e ilumina individualmente cada uma das cores RGB, garantindo o auge da precisão em tonalidades, além de uma incrível intensidade de brilho. A tela conta com 24.9 milhões de pontos de luz (chamados de MICRO LED), que garantem a melhor qualidade de imagem e também se apagam nas cenas escuras para gerar um contraste infinito.

O produto tem taxa de atualização de 120 Hz, processador com inteligência artificial, tecnologia de Som em Movimento Pro, sistema de áudio Dolby Atmos com 100W de potência e 6.2.2 canais de áudio, além de um design com bordas de 2.5 centímetros de espessura. A Samsung diz que essa é sua forma de inaugurar um novo mercado para produtos premium “ultrassofisticados”.

O Painel MICRO LED da Samsung estará à venda no shop.samsung.com.br, na Fast Shop e por meio de canais especializados. Essa televisão tem quase três metros de largura e será produzida por demanda para quem quiser arcar com o custo de R$ 999.999,00 – isso mesmo, praticamente R$ 1 milhão. O lado positivo é que a instalação, feita pela própria Samsung, é grátis.

A Samsung justifica esse preço pela “avançada e revolucionária” tecnologia MICRO LED do modelo, que usa cristais de safira em sua composição para gerar detalhes ainda mais surpreendentes.

O processador Micro IA 4K é outro diferencial e conta com 20 redes neurais independentes de Inteligência Artificial para garantir excelentes níveis de definição a fim de proporcionar a melhor experiência de visualização – fazendo com que até imagens com baixa definição sejam melhoradas, graças ao upscaling para resolução próxima a 4K.

Mais que uma TV, um item de decoração

Feita para um público “seleto”, o Painel MICRO LED da Samsung quer ser mais do que uma televisão. Com o Modo Arte, a fabricante transforma o painel em uma pintura para decorar a casa quando desligada, com acesso a 20 obras de uso ilimitado da Coleção Samsung, além de acesso a mais de 1400 pinturas e fotografias dos principais artistas e museus do mundo pela Art Store.

Para facilitar a organização de cabos – porque é um item de decoração – o modelo usa apenas um cabo para ligar a MICRO LED a uma central de conexões externa – o One Connect – que liga o painel à energia e aos demais aparelhos, facilitando a instalação dos dispositivos conectados, garantindo um visual muito mais limpo, sem fios aparentes.

A Função Multitela também permite exibir até quatro conteúdos ao mesmo tempo na tela grande, que pode ser dividida ao gosto do usuário para que ele visualize simultaneamente exibições de até quatro fontes HDMI diferentes. Ou seja, dá para assistir, jogar, trabalhar e até espelhar o smartphone na mesma tela, sem complicações.

Ela também tem o Smart Hub Tizen da Samsung, que serve para organizar filmes, programas e jogos em um só lugar, com acesso rápido a apps e conteúdos favoritos com experiência otimizada de pesquisa, que sugere conteúdos com base no uso.

Conectividade para um uso mais prático e inteligente

Graças à experiência Samsung SmartThings, o usuário pode controlar e monitorar toda a sua casa, incluindo o Painel MICRO LED, com acesso facilitado pelo smartphone, em uma verdadeira central de automação, controlando os demais aparelhos inteligentes ou criando programações de acordo com a rotina.

Já o recurso Tap View permite o espelhamento entre smartphones Galaxy e painel com apenas um toque: basta encostar o dispositivo na televisão para que o conteúdo seja automaticamente refletido na tela grande, o que facilita o compartilhamento de fotos, vídeos e apresentações.



Por fim, o controle remoto SolarCell, presente na MICRO LED da Samsung, é feito de quase um terço de plástico reciclado retirado dos oceanos e é recarregável por energia solar, ou luz ambiente, evitando o descarte de pilhas no meio ambiente.