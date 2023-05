SAMU (SE): Reabertura das Inscrições para Processo Seletivo com 3.242 Vagas

Foram reabertas as inscrições para o processo seletivo do SAMU – SE por meio Secretaria de Estado da Saúde do Sergipe (SES – SE).

Agora, os interessados têm entre os dias 31 de maio a 02 de junho para participar do certame que visa contratação de profissionais da área da saúde com nível médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diversos cargos na Rede Estadual de Saúde e Unidades Móveis de Atendimento Pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – SE 192) do estado.

Os salários vão de R$ 2.064,00 a R$ 3.906,00 mensais.

Vale citar que o contrato de trabalho será temporário pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogado mais uma vez, a critério da administração pública.

Vagas e salários SAMU – SE

Ao todo, a SAMU SE oferece 3.242 vagas para contratação imediata. Desse total, 20% estão reservadas para candidatos com deficiência.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Instrumentador Cirúrgico – 56 vagas;

Técnico em Enfermagem – 1263 vagas;

Técnico em Imobilização Ortopédica – 17 vagas;

Técnico em Enfermagem do Trabalho – 2 vagas;

Técnico em Farmácia – 38 vagas;

Técnico em Laboratório – 65 vagas;

Técnico em Nutrição – 5 vagas;

Técnico em Radiologia – 96 vagas;

Técnico em Radioterapia – 3 vagas;

Técnico em Segurança do Trabalho – 18 vagas;

Técnico em Enfermagem de Urgência e Emergência – 168 vagas;

Condutor de Veículo de Urgência – 22 vagas;

Técnico em Laboratório – 3 vagas;



Você também pode gostar:

Nível superior completo

Assistente Social – 71 vagas;

Biomédico – 37 vagas;

Buco Maxilo – 12 vagas;

Odontólogo Hospitalar – 4 vagas;

Enfermeiro do Trabalho – 2 vagas;

Enfermeiro Epidemiologista – 15 vagas;

Enfermeiro Sanitarista – 10 vagas;

Enfermeiro Generalista – 535 vagas;

Enfermeiro Intensivista – 49 vagas;

Enfermeiro Cardiologista – 10 vagas;

Enfermeiro Intensivista Pediátrico – 10 vagas;

Enfermeiro Obstétrico – 42 vagas;

Enfermeiro de Segurança do Trabalho – 2 vagas;

Farmacêutico – 54 vagas;

Farmacêutico Oncológico – 3 vagas;

Radiologista – 2 vagas;

Radioterapeuta – 10 vagas;

Fisioterapeuta – 223 vagas;

Fonoaudiólogo – 58 vagas;

Fonoaudiólogo Audiologista – 16 vagas;

Nutricionista – 106 vagas;

Psicólogo – 69 vagas;

Terapeuta Ocupacional – 41 vagas;

Enfermeiro de Urgência e Emergência – 70 vagas;

Enfermeiro Generalista – 10 vagas;

Enfermeiro Obstétrico – 2 vagas;

Farmacêutico Clínico – 1 vaga;

Fisioterapia Cardiorrespiratória – 3 vagas;

Fisioterapeuta Aquático – 2 vagas;

Fisioterapeuta Neurofuncional – 10 vagas;

Fisioterapia Traumato Ortopédica – 7 vagas.

Os salários oferecidos pela SAMU SE variam entre R$ 2.064,00 a R$ 3.906,00 dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico oferecem salários que vão de R$ 2.064,00 a R$ 2.571,50, dependendo do cargo pretendido pelo candidato, para uma jornada de trabalho que varia entre 24 a 40 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior, por sua vez, vão de R$ 2.734,51 a R$ 3.906,00 para jornadas entre 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do processo seletivo da SAMU – SE é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições SAMU – SE

Os interessados em participar do processo seletivo devem realizar a inscrição entre os dias 31 de maio e 02 de junho.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Secretaria da Saúde. O candidato também deve encaminhar a documentação exigida em edital no momento da inscrição.

As inscrições são gratuitas.

Etapas processo seletivo SAMU – SE

O processo seletivo para a SAMU – SE será realizada em duas etapas, que incluem avaliação curricular, análise de títulos e experiência profissional.

Em alguns casos, também pode ser realizada uma avaliação prática.

A convocação dos candidatos será feita diretamente pelo site da Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe e pelo Diário Oficial do Estado.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e as atribuições de cada cargo.