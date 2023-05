Sarah Ferguson promete virar a família real de cabeça para baixo em seu novo podcast: Tea Talks

Sarah Ferguson está seguindo os passos da duquesa Meghan Markle: Ela também está lançando um podcast semanal, que estará disponível na plataforma de streaming Spotify, entre outras. A ex-esposa do príncipe Andrew, 63 anos, anunciou isso agora no Instagram.

Em “Conversas de Chá com a Duquesa e Sarah,” a mãe da princesa Eugenie, 33, e da princesa Beatrice, 34, quer “revelar tudo”. O podcast pretende “cativar os ouvintes desde o primeiro gole”, de acordo com o post no Instagram. Nele, Sarah Ferguson terá “conversas francas sobre a montanha-russa da vida” com a amiga e empresária Sarah Thomson. Ferguson e Thomson querem comentar com “uma dose saudável de humor” sobre “tópicos atuais da semana”, compartilhem suas opiniões e também forneçam percepções pessoais.

Eles serão “acompanhados por convidados especiais”. Quem são esses convidados não é revelado na descrição que acompanha no Spotify, apenas isso: “A Duquesa e Sarah prometem não deixar pedra sobre pedra e nenhum biscoito sobre pedra” – o que significa tanto quanto: Eles não medem palavras.

O discurso pós-coroação do príncipe William que tocou o coração do mundo

Duquesa Meghan arrecadou 16 milhões de euros para seu podcast

A família real britânica terá que se vestir bem? Fergie revelará detalhes particulares? Muito possivelmente, a ex-nora do saudoso rainha ElizabethEla, de 96 anos, já se mostrou tagarela no passado – também em relação a Meghan e seu sobrinho, o príncipe Harry, de 38. Em entrevista ao jornal britânico “Telegraph” há algumas semanas, Sarah Ferguson demonstrou compreensão, conseguiu entender por que o duque de Sussex mudou-se para os Estados Unidos.

De lá, esposa Meghan enviou para o mundo o seu podcast exclusivo Spotify “Archetypes”, pelo qual ela teria arrecadado cerca de 18 milhões de libras (o equivalente a cerca de 16 milhões de euros). Nele, estrelas conhecidas como a diva pop Mariah Carey, 54, e a ex-tenista profissional Serena Williams, 41, deram sua opinião.